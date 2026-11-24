Російські окупанти повторно атакували Вінницю 24 листопада. Унаслідок удару зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури, також пошкоджено тролейбус та автомобіль.

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Спочатку повідомлялося про одного травмованого, однак згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Наслідки атаки на Вінницю 24 листопада

За попередньою інформацією, внаслідок повторної атаки на місто є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, пошкоджено тролейбус та автомобіль.

Станом на 8:50 було відомо про одну травмовану людину. Згодом кількість постраждалих уточнили: медична допомога знадобилася вже чотирьом людям.

На місці події працюють екстрені служби.

Як курсує громадський транспорт у Вінниці

Через наслідки атаки тимчасово змінили рух окремих тролейбусних маршрутів. Тролейбуси № 1, 4 та 7 курсують через розворот біля Гроша.

До вулиці Лугової запустили автобуси та тролейбуси з автономним ходом.

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Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська у вівторок, 17 листопада, завдали удару по Вінниці. Під атакою опинилася східна частина міста. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі, на місці працюють відповідні служби.