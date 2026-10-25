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Окупанти атакували Запоріжжя FPV-дроном: вибух пролунав поряд із зупинкою, є поранені

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
885
Окупанти атакували Запоріжжя FPV-дроном: вибух пролунав поряд із зупинкою, є поранені
Окупанти вдарили по Запоріжжю FPV-дроном

Удень 25 жовтня російські окупанти атакували FPV-дроном Запоріжжя. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту.

Постраждали щонайменше троє людей. Про наслідки терору розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про ворожий удар по Запоріжжю

Об 11:27 у Telegram-каналі Семікіна з'явилося повідомлення: росіяни вдарили по Запоріжжю  FPV-дроном.

"Бив [ворог] поруч із зупинкою. По людях. Попередньо, поранені двоє чоловіків.Їм надають необхідну допомогу", – писав тоді посадовець.

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Менш ніж за десять хвилин потому стало відомо: постраждалих більше, ніж вважалося досі.

"Кількість поранених зросла до трьох.Травмовано троє чоловіків – 53, 68 та 62 років. Росія знову б’є по цивільних людях просто посеред міста. Це і є російський терор", – наголосив Семікін.

Зважаючи на те, що інструментом терору цього разу став FPV – ворожий оператор точно бачив, куди і по кому завдає удару, і умисно бив по цивільних.

Як розповідав OBOZ.UA, цього ж дня росіяни вдарили  дроном по одному з  торговельних комплексів у Полтаві. За даними місцевих медіа, під ударом опинився "Епіцентр".

Також російські війська вдарили дроном по багатоповерівці у Вінниці. Зруйновано квартири, постраждали шестеро людей. Під ударом в області опинилася й критична та цивільна інфраструктура, приватні будинки, пошкоджено пансіонат для літніх людей.

А ввечері напередодні  російський безпілотник атакував багатоповерхівку, у Синельниковому на Дніпропетровщині.  На місці загинули три людини, четвертий загиблий помер вже у лікарні.

Постраждали щонайменше 13 людей, четверо з них госпіталізовані у тяжкому стані.

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