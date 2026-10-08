Окупанти бояться атак України на Кримський міст: в ''Атеш'' розкрили, як  ворог готується. Фото

Російські окупанти посилюють захист Кримського мосту, побоюючись ударів Сил оборони України. Противник також поповнює боєкомплект і облаштовує позиції на ключових підступах до переправи з обох берегів Керченської протоки.

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Про це повідомляє рух "АТЕШ", агенти якого фіксують розгортання додаткових мобільних вогневих груп і підрозділів протиповітряної оборони. Місця зосередження російських сил і позиції розрахунків фіксують та передають Силам оборони України.

Як окупанти посилюють захист Кримського мосту

За даними руху, кілька днів тому противник почав активно посилювати мости та переправи. Тепер агенти "АТЕШ" фіксують підготовку окупантів до відбиття можливих ударів безпосередньо по Кримському мосту.

Росіяни поповнюють боєкомплект і розгортають додаткові мобільні вогневі групи та підрозділи ППО. Їхні позиції зосереджені на ключових підступах до переправи з обох берегів Керченської протоки.

З боку Керчі вогневі точки та розрахунки ППО розміщують на мисі Ак-Бурун, острові Тузла, прилеглих панівних висотах і вздовж берегової лінії.

На протилежному боці протоки позиції облаштували в районі коси Тузла, біля станиці Тамань і на прибережних фортифікаціях.

Як пояснюють в "АТЕШ", вибір цих місць пов'язаний із необхідністю перекрити можливі маршрути підходу морських безекіпажних катерів і створити щільніший вогонь проти повітряних цілей.

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8 жовтня – річниця першого підриву Кримського мосту

До речі, 8 жовтня – річниця першого підриву Кримського мосту. У 2022 році о 6:07 на автомобільній частині мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, що спричинило детонацію семи цистерн із паливом у поїзді. Унаслідок вибуху обрушилися автомобільні прольоти, а рух цією логістичною артерією російських військ було паралізовано.

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Наступна атака відбулася 17 липня 2023 року із застосуванням надводних дронів. Тоді обрушився автомобільний проліт мосту.

Також було зафіксовано підрив опор 3 червня 2025 року.

В "АТЕШ" стверджують, що попередні атаки продемонстрували вразливість Кримського мосту, який Росія використовує як важливу артерію постачання.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія готує ключові логістичні вузли до можливих ударів Сил оборони України. Співробітників Дирекції автомобільних доріг Ростовської області, відповідну вказівку штабу Південного військового округу отримали цивільні та військові відомства. Йдеться зокрема про підготовку мостів та інших переправ, через які здійснюється постачання угруповань російських військ. На об'єктах планують посилити охорону, встановити антидронові сітки та засоби РЕБ, а також підготувати понтонні дублери.