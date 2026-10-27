Окупанти будують десятки укриттів для ''Гераней'' на аеродромі в Криму. Супутникові фото

Російські окупаційні війська активно розширюють інфраструктуру військового аеродрому "Гвардійське" в анексованому Криму. Об’єкт адаптують для зберігання, обслуговування та регулярних запусків ударних безпілотників типу "Герань".

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На свіжих супутникових знімках зафіксовано роботи з зведення нових захисних споруд. Про це в Telegram повідомляє розвідувальна спільнота Dnipro Osint.

Масштабне будівництво

Супутникові знімки показали, що на території аеродрому виявлено понад 20 невеликих укриттів, укріплених земляними насипами для захисту від можливих ударів.

Також зафіксовано близько 40 спеціалізованих гаражів, призначених для технічного обслуговування, зберігання та безпосередньої підготовки дронів-камікадзе до вильотів.

Наслідки українських ударів

Попри спроби фортифікації, об’єкт уже перебував під прицілом Сил оборони України. На супутникових знімках чітко видно сліди попередніх атак: щонайменше один з ангарів зазнав значних пошкоджень унаслідок точного влучання українського БПЛА.

Особливості тактики ворога

Ключовою особливістю функціонування крилатого вузла в Гвардійському є відмова від стаціонарних пускових установок. Натомість окупанти використовують мобільні платформи.

Безпілотники завантажують на спеціально обладнані автомобілі, після чого вивозять їх на злітно-посадкову смугу для оперативних запусків. Такий підхід дає змогу противнику постійно змінювати місця старту й ускладнює їх своєчасне виявлення.

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Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару безпілотниками по дронопорту "Цимбулова" в Орловській області Росії. Унаслідок атаки було уражено кілька об’єктів інфраструктури.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Ростовській області країни-агресора Росії побудовано новий дронопорт "Міллерово". Новий майданчик звели менш ніж за місяць і підготували для запусків "Герань-5" та інших реактивних ударних безпілотників ворога. Водночас ворожі дрони з "Міллерово" теоретично здатні долетіти до Києва і навіть західних регіонів України.

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