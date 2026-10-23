Окупанти депортували до Росії 10-річну дівчинку з Костянтинівки, родину якої самі ж вбили: спливли подробиці

Росіяни продовжують вивезення українських дітей із тимчасово окупованої частини Донецької області. Цього разу до Росії депортували викрадену російськими військовослужбовцями 10-річну Софію з Костянтинівки.

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Окупанти вбили родину дівчинки та зруйнували рідне місто і дім, а саму Софію викрали та вивезли. Хоча в неї є близькі в Україні, які розшукували її, чекали та просили повернути. Про історію дівчинки розповіла правозахисниця Олександра Дворецька на сторінці в Facebook.

Що відомо

Росія почала війну ще до народження Софії. Коли ж почалася повномасштабна війна в 2022 році, дівчинці, яка жила в Костянтинівці, було близько шести років. Її навчання постійно переривалося, здебільшого вона вчилася дистанційно. Потім росіяни вбили її родину, зруйнували рідне місто і дім і викрали саму Софію.

У дівчинки є близькі в Україні, які її шукали, проте замість передати Софію їм, дитину місяцями утримували її в інтернаті.

На початку липня уповноважена при президентові РФ з прав дитини, воєнна злочинниця Марія Львова-Бєлова оголосила про "порятунок" Софії. До того ж подавала це так, ніби це сталося щойно, хоча на той момент дитина вже щонайменше місяць перебувала в глибині окупації.

Олександра Дворецька наголосила, що цю історію в Росії притримали до зручного інформаційного моменту, пов'язаного із російськими заявами про "захоплення" Костянтинівки. Таким чином стало відомо про ще одну дитину в руках росіян. Проте замість того, щоб повідомити українській стороні про місцеперебування Софії та забезпечити її повернення до рідних в Україні дівчинку помістили в інтернат і приховували інформацію про неї.

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"З перших днів російські військові записували з десятирічною дитиною відео, змушували дякувати за "порятунок", говорити про "кляту Україну", "хохлів", "війну Трампа" та українську армію, яка нібито вбиває її рідних", – розповіла Дворецька.

Правозахисниця зауважила, що у Софії є близькі в Україні, які розшукували її, чекали та просили повернути. Проте росіяни місяцями утримували дитину в інтернаті без можливості повернутися до них, а тепер Львова-Бєлова каже про "порятунок".

Софію передають під опіку дядька, якого вона за життя до викрадення не бачила.

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"Після всіх ресурсів, вкладених у цей кейс російськими військовими, чиновниками та пропагандистами, повернення Софії в Україну, очевидно, зруйнувало б пропагандистський сценарій", – наголосила Дворецька.

Воєнний злочин Росії

На новому відео росіяни заблюрили і обличчя дядька, якому передають Софію, і інших дорослих. Правозахисниця наголосила, що роблять це вони не для захисту дитини, а щоб було складно встановити, хто ці люди і кому саме передали українську дитину.

"Коли треба було знімати пропаганду, приватність та безпека десятирічної Софії нікого не хвилювала. Її травматичні спогади і розповіді про загиблу маму можна було показувати всій Росії. Військові могли ставити їй запитання без присутності жодного дорослого, без психолога чи соціального працівника. Софія була потрібна як простий інструмент для пропаганди", – зауважила Дворецька.

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Вона наголосила, що сюжет про "щасливе возз'єднання" дитини не обійшовся без російської символіки – кепка з написом "СПЕЦ" і російським прапором та кольором російського військового камуфляжу ЕМР. Мета таких дій Росії – знову повторювати міф про "порятунок дітей донбасу".

"Це не історія тільки Софії, це ілюстрація в якому середовищі перебувають діти в окупації під контролем РФ Софію не просто ізолювали від рідних і України, її переконували, що саме Росія її врятувала, і змушували повторювати це на камеру", – зазначила правозахисниця.

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Тим часом, наголосила вона, правда інша – це росіяни зруйнували місто і дім, де жила Софія вбили її маму та рідних. Це російські військові викрали дитину і російські органи місяцями утримували її в інтернаті замість повернення до близьких в Україні. І це росіяни сьогодні продовжують використовувати десятирічну дівчинку для пропаганди.

"Мені дуже би хотілося, щоб через роки, колись, коли Софія захоче дізнатися правду, якійсь інструмент ШІ зміг знайти їй дописи і згадки про боротьбу України за її життя і її ідентичність. І те, що з нею сталося не було "порятунком", а було воєнним злочином, за який, сподіваюся, сядуть російські високопосадовці і виконавці", – зазначила Дворецька.

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Допис Oleksandra Dvoretska на Facebook. Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Росії розробили нову схему викрадення українських дітей-сиріт з окупованих територій. Йдеться про схему, за якою дітей окупанти вивозять під різними приводами, а частину з них назад не повертають.