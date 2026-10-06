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Окупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиці

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 5,2 т.
Окупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиці
Росія готує мости та запасні маршрути. Джерело: Росмедіа

Росія готує ключові логістичні вузли до можливих ударів Сил оборони України. Співробітників Дирекції автомобільних доріг Ростовської області, відповідну вказівку штабу Південного військового округу отримали цивільні та військові відомства.

За даними агентів "АТЕШ", йдеться зокрема про підготовку мостів та інших переправ, через які здійснюється постачання угруповань російських військ. На об'єктах планують посилити охорону, встановити антидронові сітки та засоби РЕБ, а також підготувати понтонні дублери.

Росія готує мости та запасні маршрути

Агенти "АТЕШ" повідомляють, що цивільні та військові відомства отримали вказівку штабу Південного військового округу про термінову підготовку логістичних вузлів до атак Сил оборони України.

Інструкції від Генштабу РФ та штабів округів отримали Росавтодор, РЗ та регіональні адміністрації.

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Йдеться про ключові переправи, через які здійснюється постачання угруповань військ.

Які напрямки готують

У Ростовському вузлі проводять роботи зі зміцнення автомобільних та залізничних мостів через Дон, а також готують запасні маршрути. Аналогічні схеми розгортаються на Таганрозькому напрямку.

На Кримському напрямку планують відновлення активних ударів у районі Сиваша та Вірменська.

У Білгородській області мости біля Шеляєва та Уразового переводять у режим підвищеної готовності.

За даними "АТЕШ", очікується, що точкові удари по локальних переправах можуть істотно уповільнити підвезення боєприпасів і зібрати техніку на передбачуваних об'їзних маршрутах.

Як захищатимуть мости

На об'єктах планують запровадити низку заходів захисту. Зокрема, виставити цілодобові пости Росгвардії та військових комендатур, встановити антидронові сітки та засоби РЕБ.

Також планують формувати понтонні дублери та інженерні групи.

Мости залишаються головними артеріями постачання російської армії. Їх пошкодження блокує постачання палива, боєприпасів та особового складу.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня країна-агресорка Росія атакувала Запоріжжя. Удар припав по одному з мостів через Дніпро, рух через нього нині тимчасово перекрито.

Вранці 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття. 

Як повідомляв OBOZ.UA, першого удару по Північному мосту ворог завдав напередодні, 3 жовтня. Тоді постраждали люди.

Упродовж двох днів до того росіяни атакували Південний міст: по ньому прилетіло чотири рази. Нині рух через цей міст перекрито.

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