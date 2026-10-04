Окупанти готують постановку з українськими полоненими після успіхів операції "Вівальді", – Коваленко

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Є ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомЄ ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з ШарпомМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниМедведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війниІлюстрація - збирання кукурудзи комбайномУкраїнське зерно опинилося у пастці: дві країни ЄС відмовилися збільшувати транзитВолодимир ПутінПутін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ КасьяновЦі знаки зодіаку найдобріші: завжди прийдуть на допомогуЦі знаки зодіаку найдобріші: завжди прийдуть на допомогуСБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиціСБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці17 тис. грн штрафу не допомогли: легендарний театр "Маски" з Одеси знову втрапив у мовний скандал17 тис. грн штрафу не допомогли: легендарний театр "Маски" з Одеси знову втрапив у мовний скандалЛегендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – ДжошуаЛегендарний Леннокс Льюїс сказав, хто переможе у бою Ф'юрі – ДжошуаНа Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. ФотоНа Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. ФотоФутболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. ВідеоФутболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. Відео

Окупанти готують постановку з українськими полоненими після успіхів операції "Вівальді", – Коваленко

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 3,2 т.
Окупанти готують постановку з українськими полоненими після успіхів операції "Вівальді", – Коваленко
Російські окупанти. Ілюстративне фото. Джерело: GettyImages

Російські окупанти готують інформаційну постановку, яка має імітувати взяття в полон великої кількості українських військових. Її можуть провести в зоні відповідальності 6-ї ОВА російських окупаційних військ після того, як Третій армійський корпус продемонстрував понад 250 російських військовополонених, захоплених під час операції "Вівальді".

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі. За його словами, таким чином росіяни можуть спробувати інформаційно перекрити факт масового потрапляння своїх військових у полон.

Оглядач зазначив, що російське командування розглядає два варіанти реалізації задуму. У першому випадку для зйомки можуть використати справжніх українських полонених, які вже утримуються в російських в'язницях. Другий передбачає генерацію за допомогою штучного інтелекту зображень полонених і подальше накладання на них натуралістичних кадрів за участю російських військових.

Читайте також
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 19,9 т.
Росія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областях
icon 19,9 т.
Росія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областях
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 16,1 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані Генштабу
icon 16,1 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,4 т.
Москва нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на Молдову
icon 4,4 т.
Москва нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на Молдову

Інсценування, за попередньою інформацією, можуть провести в зоні відповідальності 6-ї ОВА російських окупаційних військ.

Ймовірно, цю постановку хочуть пов'язати з нібито остаточним "закриттям котла" в Харківській області. Йдеться про вигадане російською пропагандою оточення ЗСУ на півночі Чугуївського району, поблизу Сіверськодонецького заказника, про яке там говорять уже не перший тиждень.

На думку Коваленка, найімовірніше, окупанти оберуть варіант із використанням ШІ. Він пояснює це тим, що доставити велику кількість полонених у потрібне місце для натуралістичної зйомки з можливістю геолокації буде складно.

Місцем для такої зйомки може стати Артільне – єдине село в цьому районі, яке тимчасово повністю контролюють російські окупаційні війська.

Водночас Коваленко не виключає й іншого сценарію. За його словами, окупанти можуть за допомогою ШІ згенерувати кадри нібито "здачі в полон сотень українських військових" на тлі Білого Колодязя.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час трьох етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в полон здалися понад 250 російських військовослужбовців, серед яких десятки офіцерів. Вони розповідали про голод і виснаження, відсутність евакуації поранених та управлінський хаос у російських підрозділах.

Схожі теми
Війна в Україніпропагандаросійська пропагандаРосіяполоненівійськовополоненіЗбройні Сили УкраїниШтучний інтелект (ШІ)фейкиІнформаційний опірОлександр КоваленкоОлександр Коваленко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись