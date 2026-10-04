Окупанти готують постановку з українськими полоненими після успіхів операції "Вівальді", – Коваленко

Російські окупанти готують інформаційну постановку, яка має імітувати взяття в полон великої кількості українських військових. Її можуть провести в зоні відповідальності 6-ї ОВА російських окупаційних військ після того, як Третій армійський корпус продемонстрував понад 250 російських військовополонених, захоплених під час операції "Вівальді".

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Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі. За його словами, таким чином росіяни можуть спробувати інформаційно перекрити факт масового потрапляння своїх військових у полон.

Оглядач зазначив, що російське командування розглядає два варіанти реалізації задуму. У першому випадку для зйомки можуть використати справжніх українських полонених, які вже утримуються в російських в'язницях. Другий передбачає генерацію за допомогою штучного інтелекту зображень полонених і подальше накладання на них натуралістичних кадрів за участю російських військових.

Інсценування, за попередньою інформацією, можуть провести в зоні відповідальності 6-ї ОВА російських окупаційних військ.

Ймовірно, цю постановку хочуть пов'язати з нібито остаточним "закриттям котла" в Харківській області. Йдеться про вигадане російською пропагандою оточення ЗСУ на півночі Чугуївського району, поблизу Сіверськодонецького заказника, про яке там говорять уже не перший тиждень.

На думку Коваленка, найімовірніше, окупанти оберуть варіант із використанням ШІ. Він пояснює це тим, що доставити велику кількість полонених у потрібне місце для натуралістичної зйомки з можливістю геолокації буде складно.

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Місцем для такої зйомки може стати Артільне – єдине село в цьому районі, яке тимчасово повністю контролюють російські окупаційні війська.

Водночас Коваленко не виключає й іншого сценарію. За його словами, окупанти можуть за допомогою ШІ згенерувати кадри нібито "здачі в полон сотень українських військових" на тлі Білого Колодязя.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час трьох етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в полон здалися понад 250 російських військовослужбовців, серед яких десятки офіцерів. Вони розповідали про голод і виснаження, відсутність евакуації поранених та управлінський хаос у російських підрозділах.