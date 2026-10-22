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Окупанти готуються відновити механізовані атаки на півдні: у Силах оборони розповіли, що відбувається

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
1,4 т.
Окупанти готуються відновити механізовані атаки на півдні: у Силах оборони розповіли, що відбувається
Російські окупанти

На півдні України російські війська після кількамісячної паузи готуються відновити механізовані атаки. Підготовку до наступальних дій восени вони вже завершили й тепер висувають бронетехніку в райони, звідки планують розпочинати штурми.

Про це в коментарі Укрінформ повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко. Вона також розповіла про ситуацію на фронті та втрати окупантів.

За словами Шевченко, найгарячішим в операційній зоні угруповання залишається Гуляйпільський напрямок. Тут українські військові протистоять одному з найбільших угруповань російських сил, до складу якого входять підрозділи кількох загальновійськових армій РФ.

"У середньому на цьому напрямку фіксується по 10–20 бойових зіткнень за добу. Ворог намагається просунутися у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Рівне, Косівцеве, Тернувате, Верхня Терса, Гірке, Чарівне, Залізничне, Омельник, Новоселівка та Єгорівка", – розповіла заступниця речника.

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Окупанти готуються відновити механізовані атаки на півдні: у Силах оборони розповіли, що відбувається

Ситуація на Гуляйпільському напрямку станом на 21 жовтня. Джерело: DeepStateMAP

За словами Шевченко, російські війська відмовилися від наступу широким фронтом і перейшли до тактики інфільтрації, намагаючись проникати крізь українські позиції малими групами. Час від часу окупанти також проводять штурми за підтримки мотоциклів і квадроциклів.

"Цей вид транспорту маневрений та швидкий", – пояснила заступниця речника.

Водночас українські військові виявляють і зривають спроби противника просунутися. Сили оборони контролюють логістичні шляхи росіян та уражають їхню техніку й особовий склад ще під час висування, наголосила Шевченко.

Вона також повідомила, що від початку жовтня в операційній зоні угруповання "Південь" українські підрозділи знищили понад 3 тисячі російських окупантів і 1300 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації російських піхотинців. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ пояснили, що окупанти намагаються просуватися без належної підтримки, стабільного зв'язку, вчасного підвезення боєкомплекту та можливості евакуювати поранених.

За даними українських військових, через це деякі загарбники, діставши поранення або втративши змогу рухатися далі, вирішують підірвати себе гранатою.

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