Українські військові за допомогою безпілотників передали мешканцям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині одразу чотири тони продуктів. Своєю чергою російські окупанти, які намагаються блокувати гуманітарну допомогу та евакуацію цивільних із Олешок, готують інформаційні провокації з залученням місцевих жителів. Серед іншого, загарбники мають намір видати допомогу, доставлену в місто українськими військовими, як свою.

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Про це розповів глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також інформацію про підготовку російською стороною серії інформаційних провокацій підтвердила речниця угруповання Сил оборони "Південь" Анастасія Шевченко.

Що каже влада

Вся операція з доставки гуманітарної допомоги містянам Олешок, включно з підготовкою та реалізацією, тривала кілька діб. Пакунки з їжею та медикаментами доправили одразу на сто точок міста. Кожен пакунок спускали з дронів на тросах "туди, де на нього найбільше чекали".

Це була спільна бойова акція ХОВА, бійців 30-го корпусу морської піхоти, 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен", 34-го полку Нацгвардії, підрозділу "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ та захисників 79-го прикордонного загону.

"Після нашої операції з доставки продовольства до Олешок росіяни планують розгорнути широку інформаційну кампанію проти України. Розвідка зафіксувала перехоплення, у яких йдеться про наказ командирам російських окупаційних підрозділів, що блокують Олешки, знімати пропагандистські ролики", – розповідає глава ХОВА Прокудін.

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За наявною інформацією від розвідки, загарбники планують використати цивільних мешканців міста, "їх змушуватимуть хвалити окупантів, і перекладати відповідальність за злочини росіян на українських військових".

"Це не просто пропаганда, а продовження імперської традиції, яка бере початок від часів Івана Грозного, пройшла через сталінський тоталітаризм і сьогодні проявляється в діях сучасної Росії. Логіка незмінна. Їм недостатньо підкорити людину, їм потрібно зламати її волю та змусити прославляти свого ката. І сьогодні ми бачимо це в Олешках – росіяни спочатку руйнують місто, залишають людей без їжі та води, а потім змушують перед камерами дякувати окупантам", – зазначає військовий очільник області.

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Що кажуть у війську

Як уточнила речниця угруповання "Південь", українські захисники для операції з допомоги містянам Олешків "здійснили 142 вильоти". Шевченко підкреслила, що це була складна операція, проведена в умовах постійної небезпеки.

"Кожен день важливий для порятунку людей, які голодують і помирають там", – наголосила Шевченко.

За її словами, наразі у місті залишається близько двох тисяч людей, зокрема близько 50 дітей (до війни в Олешках мешкало трохи більше 24 тисяч українців).

Цілеспрямований терор

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Ворог умисно створює гуманітарну кризу в Олешках, стверджує Шевченко. Російські окупанти не дають проводити евакуацію цивільних, замінували всі логістичні шляхи та не дозволяють гуманітарним місіям завозити в окуповане місто продовольство, воду і медикаменти.

Такі дії є цілеспрямованим терором цивільного населення, що може призвести до повної ізоляції Олешок та незворотних наслідків, і російська окупаційна влада, яка допустила подібну ситуацію, несе повну відповідальність за це, наголосила представниця угруповання "Південь".

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"Водночас маємо інформацію про можливу підготовку російською стороною серії інформаційних провокацій – пропагандистських відео із залученням цивільних мешканців Олешок, змушуючи їх на камеру заявляти, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам", – додала Шевченко.

OBOZ.UA раніше вже повідомляв: Росія свідомо морить голодом жителів окупованих Олешок. Жителі міста залишилися без їжі, води, електрики, газу та медичної допомоги. Через відсутність продуктів люди вже змушені їсти бур'яни, діти страждають від голоду.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію в Олешках "повною блокадою" з боку російських сил. Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, він закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Росію, щоб домогтися доступу гуманітарної допомоги до міста.

звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом . Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста долучитися до порятунку цивільних. Нагадаємо: Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій допомогти врятувати мешканців Олешок від голодної смерті . Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста

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