Окупанти хочуть перетворити Маріуполь на військово-логістичний хаб, але є ''нюанс'': що пішло не так у ворога

Російська окупаційна адміністрація планує перетворити Маріуполь на великий логістичний вузол Азово-Чорноморського басейну. Водночас окупанти визнають проблеми з безпекою Маріупольського порту та обговорюють додаткові заходи захисту.

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Попри амбітні плани, конкретних обсягів вантажообігу, інвестицій і строків реалізації проєктів окупаційна адміністрація не називає. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Окупанти визнали проблеми з безпекою порту

11 вересня відбулося засідання так званої "Морської ради ДНР". Одним із центральних питань стала безпека Маріупольського порту.

За наданою інформацією, ватажок окупаційної адміністрації Денис Пушилін обережно, але прямо визнав складні умови роботи порту та повідомив про підготовку комплексу захисних заходів.

Окупаційний міністр транспорту Олександр Бондаренко висловився відвертіше. Серед пріоритетів він назвав модернізацію захисту акваторії та розвиток альтернативних логістичних маршрутів.

Таким чином, окупаційна адміністрація вже враховує ризики порушення морських перевезень і необхідність резервних транспортних рішень.

Маріуполь хочуть зробити великим логістичним центром

Попри проблеми з безпекою, стратегічна мета окупантів залишається незмінною – перетворити Маріуполь на великий логістичний вузол Азово-Чорноморського басейну.

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Для реалізації цих планів росіяни також розбудовують систему підготовки кадрів. Азовський морський інститут отримав ліцензії на дев’ять освітніх програм. Крім того, при закладі планують створити школу та ліцей.

Окупаційна адміністрація заявляє про майбутні вантажопотоки, розвиток інфраструктури та інтеграцію порту до транспортної системи Росії.

Чому російські плани викликають питання

Водночас окупанти не називають конкретних обсягів майбутнього вантажообігу, запланованих інвестицій або строків реалізації проєктів. Натомість уже обговорюють додатковий захист порту та альтернативні маршрути.

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Це свідчить про те, що безпекові ризики впливають на плани щодо Маріупольського порту. Попри заявлені амбіції, окупаційна адміністрація змушена враховувати можливі порушення морських перевезень.

У наданій інформації ситуацію характеризують як приклад того, як російські плани щодо Маріуполя стикаються з реальністю українських дронових загроз.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські окупанти в Маріуполі планували привласнювати не лише житло українців, а й земельні ділянки. Після так званої "кадастрової інвентаризації" вони розпочали процедуру визнання "покинутих" земель муніципальною власністю. За даними Центру вивчення окупації, такі ділянки планували розподіляти, зокрема, між російськими військовими – учасниками так званої "СВО", які знищували місто.