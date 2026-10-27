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Окупанти "малюють" просування: Трегубов розповів, що відбувається на Великобурлуцькому напрямку. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
354
Окупанти "малюють" просування: Трегубов розповів, що відбувається на Великобурлуцькому напрямку. Карта
Російські військові. Ілюстративне фото

Російські війська не змогли суттєво розширити вклинення на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині. Однак окупанти продовжують звітувати перед вищим військовим керівництвом РФ про вигадані успіхи.

Про це в ефірі телебачення заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Його слова передає Укрінформ.

За словами Трегубова, на цій ділянці немає населених пунктів, де окупанти могли б ефективно закріпитися. Навколо переважають лісосмуги та поля, що не дає російським військам можливості істотно розширити своє вклинення.

Окупанти ''малюють'' просування: Трегубов розповів, що відбувається на Великобурлуцькому напрямку. Карта

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку станом на 26.10.2026. Джерело: DeepStateMAP

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Водночас навколо населеного пункту залишається досить широка "сіра зона". Російські війська намагаються витіснити звідти українські підрозділи та вдаються до активних дій. Проте ситуація на Великобурлуцькому напрямку наразі не є надкритичною, наголосив Трегубов.

Речник також звернув увагу на те, як росіяни звітують про ситуацію на цій ділянці фронту. За його словами, вони подають власному політичному керівництву неправдиву статистику й малюють карти, на яких напрямок фактично вже повністю перебуває під контролем російських військ.

"Тоді як ситуація на землі виглядає рівно навпаки", – зазначив Трегубов.

Він також прокоментував використання росіянами цивільних для прикриття військових дій. За його словами, останній масштабний випадок такого типу зафіксували близько десяти днів тому на Куп'янському напрямку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 26 жовтня російські війська атакували житлові райони Харкова. У Новобаварському районі внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення.

Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, гаражні бокси й будівлі підприємств. Також постраждала будівля дитячого навчального закладу.

Вранці 18 жовтня російський безпілотник атакував мікроавтобус на трасі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою на Харківщині. Унаслідок удару поранення дістали 49-річний чоловік і 55-річна жінка.

Крім того, 17 жовтня у Великому Бурлуку російські дрони пошкодили будівлю дитячого навчального закладу, а наступного ранку – медичного. В інших населених пунктах Куп'янського району внаслідок російських атак також зазнали пошкоджень приватний будинок, дві господарські споруди та автомобіль.

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