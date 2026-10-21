Окупанти масовано атакували Коротич на Харківщині: загинули двоє людей, серед постраждалих – діти

Росія у ніч проти 21 жовтня завдала масованого удару по селищу Коротич на Харківщині. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє літніх людей.

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Ще 11 місцевих жителів постраждали, серед них – 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка. Про наслідки атаки розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про удар РФ по Коротичу

За словами посадовця, по селищу російські війська масовано вдарили дронами посеред ночі.

Унаслідок ворожої атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Тіла загиблих, як уточнили у ДСНС, рятувальники виявили під завалами одного зі знищених будинків.

Постраждали 11 людей: вони зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – двоє дітей: 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка.

Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Через ворожі удари пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль, вщент згоріла господарча споруда.

"Попри загрозу повторних ударів, на місцях атак працювали рятувальники, сапери, кінологи та офіцери-рятувальники громади", – наголосили у ДСНС.

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Як розповідав OBOZ.UA, у вівторок, 20 жовтня, Росія атакувала БпЛА Фастівський район. Унаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" горіли автомобілі, загинули та зазнали поранень люди.

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Також окупанти били по передмістю Дніпра: під ударом опинилися складські приміщення. Відомо, що постраждали четверо людей, двоє – загинули.