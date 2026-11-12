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Окупанти на Харківщині маскують вибухівку під гілки дерев: українців попередили про небезпеку

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,4 т.
Окупанти на Харківщині маскують вибухівку під гілки дерев: українців попередили про небезпеку
У Золочівській громаді розкидають листівки з погрозами

Російські війська продовжують використовувати небезпечні способи маскування вибухівки та психологічного тиску на жителів Харківської області. У прикордонних громадах фіксують нові методи, за допомогою яких окупанти намагаються приховати небезпечні предмети та ввести людей в оману.

Зокрема, після маскування мін під звичайне сміття росіяни почали ховати вибухівку під виглядом гілок дерев. Крім того, противник використовує українську символіку на безпілотниках і розкидає листівки з погрозами про окупацію, про що розповіла депутатка Харківської обласної ради Галина Куц в етері Еспресо.

Як росіяни маскують вибухівку під гілки дерев

За словами Галини Куц, близько місяця тому в Дергачівській громаді російські війська почали маскувати міни під звичайне сміття. Тепер про новий спосіб приховування вибухівки попереджають жителів Циркунів, розташованих неподалік Харкова.

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Окупанти використовують тонкі шланги, обмотують їх плівкою та ховають усередині вибухівку. Зовні такі предмети нагадують гілки дерев, тому людина може не помітити небезпеки.

"Окупанти роблять міни схожими на гілки дерев: беруть тонкі шланги, обмотують їх плівкою та ховають усередині вибухівку. Людина може випадково підняти таку "гілку" або наступити на неї – і станеться вибух", – розповіла Куц.

Росіяни імітують українські безпілотники

Ще один спосіб маскування, про який повідомляють українські військові на Вовчанському напрямку, стосується безпілотників. За їхніми свідченнями, росіяни почали наносити на свої БпЛА жовто-блакитну символіку, імітуючи українські дрони.

Два такі безпілотники вже збили українські військові та виявили на них маскування.

Галина Куц пояснила, що таким чином противник намагається ввести в оману жителів Харкова та населених пунктів поблизу лінії фронту. Зокрема, якщо дрон з українською символікою влучить у цивільний будинок, це може спровокувати недовіру до українських військових і стати підґрунтям для маніпуляцій щодо відповідальності за удар.

У Золочівській громаді розкидають листівки з погрозами

Окрім небезпечного маскування вибухівки та безпілотників, російські війська використовують засоби психологічного тиску. У Золочівській громаді на півночі Харківщини з дронів розкидають листівки з погрозами про нібито неминучу окупацію.

Водночас місцеві жителі, які вже пережили російську окупацію та звільнення, наразі сприймають такі залякування скептично.

Галина Куц наголосила, що російські війська застосовують різні способи психологічного тиску та небезпечного маскування, намагаючись залякати населення й посилити напруження у прикордонних громадах Харківщини.

Окупанти на Харківщині маскують вибухівку під гілки дерев: українців попередили про небезпеку

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, Слов'янськ Донецької області – одне з чотирьох міст, які утворюють український "пояс фортець". Місто постійно перебуває під обстрілами російських дронів, ракет і керованих авіабомб, у ньому майже не залишилося неушкоджених будівель, багато з них перетворилися на руїни.

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