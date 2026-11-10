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Окупанти на Луганщині довели вугільну галузь до колапсу: у ГУР розкрили подробиці

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
741
Окупанти на Луганщині довели вугільну галузь до колапсу: у ГУР розкрили подробиці
Окупанти на Луганщині довели вугільну галузь до колапсу. Джерело: ГУР.

Окупанти прогнозують падіння річного видобутку вугілля на 65% у 2026 році. Через брак фінансування, закриття шахт і відсутність модернізації підприємства накопичують борги, а частина промислових об’єктів припиняє роботу.

Ситуація загрожує не лише економіці регіону, а й екологічній безпеці місцевого населення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у Telegram.

За даними української розвідки, тривала окупація та використання Росією промислових ресурсів без належних інвестицій призвели до масштабного занепаду вугільної галузі на тимчасово окупованій території Луганської області. Підприємства стикаються зі скороченням виробництва, погіршенням технічного стану обладнання, заборгованістю із зарплат і нестачею працівників.

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Одним із проявів кризи стало припинення діяльності російської компанії "Донецькі вуглі". Також суттєво погіршилися операційні показники так званого паливно-енергетичного комплексу "Родіна", основним активом якого є захоплена Білоріченська шахта. Для продовження роботи підприємству необхідно щонайменше 1,5 млрд рублів додаткового фінансування.

За прогнозами окупаційної адміністрації, у 2026 році річний обсяг видобутку вугілля на Луганщині скоротиться на 65% порівняно з попереднім роком. Водночас загарбники не мають можливості забезпечити навіть заплановані показники видобутку на 2027 рік.

Серед проблем галузі в окупаційній адміністрації називають дефіцит фінансування, труднощі із залученням кредитів, зростання боргів підприємств, нестачу кваліфікованих кадрів, закриття шахт і проблеми з очисними забоями.

Криза вуглевидобування поширюється й на інші промислові напрями. На окупованій Луганщині також занепадають металургія, хімічна промисловість, машинобудування, енергетика та виробництво коксу. Зупинка підприємств і затримки заробітної плати погіршують матеріальне становище місцевих жителів та посилюють відтік працездатного населення.

Окрему загрозу становить екологічна ситуація. Через припинення роботи очисних і дренажних систем шахти затоплюються, що може призвести до забруднення підземних вод, просідання ґрунту та руйнування будівель.

Зокрема, у шахтних водах зростає концентрація заліза, сульфатів, хлоридів і важких металів. Якщо такі води потраплятимуть у ґрунти та водоносні горизонти, це створюватиме ризики для сільськогосподарських земель і обмежуватиме можливості їх подальшого використання.

У ГУР наголошують, що нинішній стан промисловості Луганщини є наслідком тривалої російської окупації. Занепад вугільної галузі переростає у масштабну економічну, соціальну та екологічну кризу, наслідки якої відчуватимуть і наступні покоління мешканців регіону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія вибула з трійки найбільших світових експортерів енергетичного вугілля, опустившись із третього на четверте місце. За цей період її експорт скоротився на 18,6% – до 42,5 млн тонн, тоді як Південно-Африканська Республіка збільшила поставки до 52,1 млн тонн і випередила РФ у рейтингу. Найбільше російські постачання впали до Туреччини та Китаю, а збільшення продажів до Індії не змогло компенсувати втрати на цих ринках. Більшість підприємств працюють зі збитками, частина шахт і розрізів простоює, а кількість працівників скорочується.

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