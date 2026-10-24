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Окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дій

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
4,4 т.
Окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дій
Росіяни активізували штурми на Херсонському напрямку, намагаючись форсувати Дніпро. Джерело: РосЗМІ

Російські війська активізують штурмові дії на Херсонському напрямку, використовуючи туман для спроб форсувати Дніпро та висадитися на островах та його гирлі. Для цього командування РФ відправляє невеликі піхотні групи по двоє-троє військових, однак окупанти зазнають втрат.

Про це у Telegram розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, такі дії росіян спрямовані на створення локальних проблем для українських захисників і відволікання їхніх сил та ресурсів.

Яка мета росіян на Херсонському напрямку

Військовий зазначив, що окупанти намагаються скористатися погодними умовами, щоб активніше діяти на островах у гирлі Дніпра. Водночас, за його оцінкою, головна мета таких вилазок – "попсувати нерви" українським військовим і змусити їх витрачати додаткові сили на протидію невеликим групам противника.

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Окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дій

Карта бойових дій. Джерело: Скриншот

Також, за словами "Алекса", російські війська намагаються просуватися на Добропільському напрямку. Противник прагне захопити Добропілля та наблизитися до Дружківки й Краматорська.

Окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дій

Карта бойових дій. Джерело: Скриншот

ЗСУ стримують наступ РФ на Донеччині

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули російських окупантів у районі Добропілля на Донеччині. Противник намагався просунутися вперед і створити умови для подальшого наступу на цьому напрямку, однак українські військові провели операцію та зірвали плани ворога.

Під час операції штурмові групи українських воїнів зачистили десятки позицій противника. Зокрема, штурмові групи подолали систему лісосмуг, де й зачищали позиції російських загарбників. А вже після них підрозділи "Азову" заводили групи закріплення на відбиті позиції.

Російські Z-блогери визнали просування українських військ на схід від Слов’янська та Краматорська. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що такі повідомлення викликали занепокоєння серед російських пропагандистів на тлі ситуації на фронті.

Як писав OBOZ.UA, поблизу Добропілля на Донеччині 16 українських операторів безпілотників стримували тисячі російських штурмовиків. Завдяки роботі наших військових окупанти й досі не можуть подолати "кілзону" і захопити місто.

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