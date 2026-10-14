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Окупанти намагаються обійти Оріхів з флангів: у ДШВ розповіли про ситуацію. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
Окупанти намагаються обійти Оріхів з флангів: у ДШВ розповіли про ситуацію. Карта
Російські окупанти. Ілюстративне фото. Джерело: російське ЗМІ

Російські окупанти зосередили значні сили на Гуляйпільському напрямку та намагаються обійти Оріхівський район оборони з флангів. Метою таких дій ворога є наближення до Запоріжжя та перерізання важливих логістичних маршрутів українських захисників.

Про це розповів начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Польовий, передає Еспресо. Він додав, що паралельно росіяни продовжують спроби просуватися вздовж Дніпра.

Війська РФ хочуть дійти до Запоріжжя

Військовий поінформував, що російське командування прагне наблизити своїх солдатів до околиць Запоріжжя. Однак реалізації цього задуму перешкоджає українська оборона в районі Оріхова.

"Щоб не штурмувати Оріхів у лоб, противник намагається з одного боку обійти його через Гуляйполе, а також не полишає спроб обійти Оріхів по лівому своєму флангу, рухаючись уздовж русла річки Дніпро", – пояснив дії противника Польовий.

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За його словами, після залучення 7-го корпусу на цій ділянці вдалося налагодити ефективніше управління військами та координацію між підрозділами. Серед пріоритетів залишається знищення російських шляхів постачання, зокрема на маршруті Гуляйполе – Пологи.

Для цього українські захисники використовують далекобійні безпілотники, здатні уражати логістичні об’єкти на відстані десятків кілометрів від передової.

Окупанти намагаються обійти Оріхів з флангів: у ДШВ розповіли про ситуацію. Карта

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Окупанти накопичують техніку та особовий склад

Водночас як повідомив Польовий, у зоні відповідальності корпусу росіяни накопичують особовий склад і техніку. Через тумани та подовження темного періоду доби окупанти частіше намагаються проникати між позиціями наших бійців.

"У смузі відповідальності лише одного корпусу працюють підрозділи двох повнокровних загальновійськових армій: одна неповна – 36-та загальновійськова армія, 68-й армійський корпус, 155-та бригада морської піхоти та 22-га бригада спеціального призначення Росії – це величезне угруповання сил і засобів. Звісно, противник намагатиметься реалізувати свою чисельну перевагу, перетворивши її на криваве просування через наші оборонні рубежі", – підсумував військовий.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ на Гуляйпільському напрямку. У результаті операції біля тимчасово окупованих Пологів ворог втратив важливі мостові переправи, що суттєво ускладнило його постачання на цій ділянці фронту.

Як писав OBOZ.UA, на Гуляйпільському напрямку російські війська змінили тактику наступу та почали частіше використовувати невеликі штурмові групи за підтримки мототехніки. Українські сили контролюють логістику противника та уражають особовий склад і техніку ще на маршрутах висування.

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