Російські війська намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку, де обороняються українські десантники. Водночас наші захисники виявляють ворожу техніку ще на підходах і завдають по ній ударів.

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Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко. За його словами, росіяни дедалі більше зосереджують увагу на цій ділянці фронту.

"Ворог починає акцентуватися саме на нашому Олександрівському відтинку фронту, там, де знаходяться наші десантники", – зазначив Писаренко.

Водночас на позиціях 79-ї бригади наразі не фіксують масштабного проникнення російських військових.

Важливу роль у стримуванні противника відіграє аеророзвідка. Вона контролює не лише передній край, а й глибину розташування російських сил та українські тили.

Аеророзвідка дає змогу вчасно виявляти спроби росіян зайти в тил українських підрозділів.

Ще одним засобом оборони є дистанційне мінування. Як пояснив Писаренко, через велику кількість дронів у повітрі саперам складно діставатися переднього краю, щоб встановлювати протитанкові та протипіхотні міни.

Водночас дистанційні системи мінування можуть працювати за кілька кілометрів від передової, облаштовуючи мінні загородження на відстані.

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Погіршення погоди може зіграти на руку окупантам

Писаренко зазначив, що восени та навесні російські війська традиційно можуть намагатися скористатися дощами й туманами для механізованих штурмів.

За таких умов спостерігати за середніми та дальніми тиловими районами стає складніше, що потенційно дає змогу противнику прихованіше готувати висування техніки.

Водночас на ділянці відповідальності 79-ї бригади наразі не фіксують накопичення сил або підготовки до таких атак.

Російську техніку знищують ще на підступах

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Писаренко зазначив, що головне завдання – вчасно виявити скупчення ворожої техніки та вдарити по ній ще до того, як вона дістанеться переднього краю.

"Як тільки вони починають висуватися, коли їм нанесуть вогневе ураження, вони вже не настільки впевнені, що вони зможуть дійсно доїхати хоча б до переднього краю, не кажучи, що там прорив якоїсь лінії фронту", – пояснив речник.

Серед інших засобів протидії таким атакам він назвав протитанкове озброєння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Олександрівському напрямку тяжко поранений російський окупант не дочекався евакуації. Під час розмови з командиром він заявив, що більше не витримує болю, після чого застрелився.

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У ГУР зазначили, що цей випадок показує проблеми з евакуацією поранених у російській армії, а також ставлення командування до своїх військовослужбовців.

Як писав OBOZ.UA, на Покровському напрямку російські війська атакують позиції Сил оборони переважно невеликими піхотними групами, намагаючись просочуватися між українськими підрозділами.

Військові ЗСУ виявляють їх за допомогою дронів і знищують ще на підступах.

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