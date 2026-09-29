На Північно-Слобожанському напрямку російські військові намагаються просочуватися між бойовими порядками українських підрозділів невеликими групами, користуючись погіршенням видимості. Особливо сприятливими для цього є ранкові години, коли через перепади температур часто утворюється туман.

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Про це розповів заступник командира батальйону з артилерії 68-ї окремої аеромобільної бригади ім. Олекси Довбуша Тарас "Італієць" в етері "Еспресо". За його словами, ці дії не варто називати розвідкою боєм, оскільки масштабного зіткнення на цій ділянці фронту немає.

Військовий пояснив, що окупанти продовжують використовувати тактику інфільтрації, яку українські захисники вже фіксували на інших напрямках.

"Противник не залишає намірів знову інфільтруватися між нашими бойовими порядками – як усередині бригади, так і між суміжними підрозділами, які стоять ліворуч і праворуч. Тобто продовжується тактика, яку ми бачили і на Покровську. В принципі, зараз вона спостерігається на всіх напрямках", – пояснив Тарас "Італієць".

За його словами, росіяни намагаються просуватися невеликими групами, користуючись періодами поганої видимості.

"Противник намагається діяти по одному, по двоє, по троє – в погану погоду, особливо коли туман", – сказав військовий.

Тарас "Італієць" зазначив, що через перепади температур вранці на цьому напрямку часто виникає туман, який ускладнює спостереження.

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"Зараз ми бачимо, у нас вже є перепад температури, часто ранки дуже туманні. І якраз, скажімо, в моменти такої поганої видимості противник старається затолкнути, як вони кажуть, толкають, толкають їх, сунуть оцих непотребів знову і знову, щоб вони десь знайшли собі укриття і, відповідно, чекали подальших вказівок просуватися", – розповів він.

Росіяни прагнуть просунути своїх військових углиб українських позицій, аби потім використати це для пропагандистських відео.

"Тобто тут не стільки розвідка, скільки спроба просунути своїх військовослужбовців кудись, а потім зняти гарне відео, що от "наші там єсть"", – зазначив військовий.

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