Окупанти намагаються прорватися в острівну зону на Дніпровському напрямку: військовий розповів про ситуацію. Карта

Російські війська систематично намагаються проникнути в острівну зону на Дніпровському напрямку, щоб облаштувати там позиції та наблизити свої підрозділи до правого берега. Однак закріпитися на островах надовго окупантам не вдається – українські військові виявляють і знищують такі групи.

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Про це в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та телеканалі Еспресо розповів речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль. Він також повідомив про посилення російських обстрілів Херсона та населених пунктів області, а також пояснив, чи має противник сили для масштабного форсування Дніпра.

Як Росія намагається тиснути на Херсонщину

За словами Дрогаля, окупанти продовжують застосовувати тактику масованих обстрілів. Під вогнем опиняються цивільний сектор, критична інфраструктура, енергетичні об'єкти, житлові будинки та громадський транспорт.

Військовий пояснив, що географія Дніпровського напрямку суттєво ускладнює проведення наступальних операцій. Між позиціями українських і російських військ розташовані дельта Дніпра, численні острови, сама річка та її притоки.

"Зараз вони використовують фактично ту ж саму тактику, яку використовували раніше. Це масові обстріли, тому що треба враховувати географію. У нас складний географічний район", – зазначив речник.

Водночас російські війська покращили логістичне забезпечення своїх підрозділів, підтягнули техніку та поповнили запаси боєприпасів. Це позначилося на інтенсивності атак: за словами Дрогаля, за кілька днів кількість артилерійських обстрілів перевищила 150, а ударних безпілотників окупанти застосували понад 1500.

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Він наголосив, що цілі противника залишаються незмінними, попри відсутність успіхів на лінії бойового зіткнення. Росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію та зробити українські населені пункти непридатними для життя.

Чи готує Росія форсування Дніпра

Попри активність окупантів, українські військові наразі не фіксують у них достатньої кількості сил і засобів для масштабної операції з форсування Дніпра. Дрогаль пояснив, що завдяки сучасним технологіям українські захисники можуть відстежувати дії противника та вчасно реагувати на його переміщення.

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"Ми не спостерігаємо і не фіксуємо тут у них тих сил і засобів, які могли б зробити можливою подібну операцію – форсування Дніпра чи щось на кшталт цього. Треба також враховувати, що все, що вони роблять, ми бачимо, тому що поле бою зараз прозоре завдяки технологіям", – сказав речник.

За його словами, українські підрозділи активно ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають противнику втрат у техніці. Зокрема, лише за кілька днів російські війська втратили 64 одиниці автомобільної техніки, а також зазнали втрат в артилерії.

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Дрогаль підкреслив, що наразі окупанти не мають шансів провести масштабну операцію на цьому напрямку, оскільки українські військові ефективно протидіють їхнім діям.

Для чого окупанти намагаються закріпитися на островах

Окремо речник розповів про спроби російських диверсійно-штурмових груп проникати в острівну зону. Для цього загарбники використовують різні плавзасоби, намагаються висаджуватися на островах, облаштовувати там позиції та наближати особовий склад до правого берега Дніпра.

За словами Дрогаля, таким чином противник прагне створити додаткову загрозу для Херсона та інших населених пунктів Херсонщини.

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"Вони систематично роблять спроби висуватися саме в острівну зону, намагаються на різних плавзасобах заходити туди, висаджуватися на островах, закріплюватися, створювати свої позиції, інфільтрувати особовий склад поближче до правого берега", – розповів військовий.

Водночас ці спроби поки не дають росіянам бажаного результату. Дрогаль пояснив, що через складну географію противнику важко утримувати позиції на островах, а українські захисники не дозволяють його групам закріпитися там надовго.

"Ті групи, які виходять на острови, живуть там дуже недовго", – наголосив речник 30-го корпусу морської піхоти.

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Нагадаємо, російські війська не змогли виконати поставлені на вересень завдання щодо захоплення територій на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Попри це, окупанти продовжували планувати наступальні дії, зокрема намагалися просуватися малими штурмовими групами за підтримки мотоциклів і квадроциклів.

Як писав OBOZ.UA, на Олександрівському напрямку російські війська намагалися повернути позиції, втрачені під час попередніх боїв. Українські захисники виявляли ворожу техніку ще на підступах і завдавали по ній ударів, не дозволяючи противнику відновити контроль над позиціями.