Окупанти намагаються використати негоду для локальних проривів на Гуляйпільському напрямку – ДШВ

Російські окупаційні війська намагаються скористатися погіршенням осінньої погоди для локальних штурмів на Гуляйпільському напрямку. Противник залучає піхоту, мотоцикли та броньовану техніку, намагаючись просунутися до околиць Запоріжжя та заблокувати обласний центр.

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Українські військові стримують російські підрозділи й завдають їм втрат. Про це повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Яку тактику застосовують росіяни на Гуляйпільському напрямку

7-й корпус ДШВ продовжує оборонну операцію у визначеній смузі відповідальності на Гуляйпільському напрямку. Проти українських підрозділів тут діють 5-та, 29-та, 35-та та 36-та загальновійськові армії РФ, а також 68-й армійський корпус окупантів.

Основною тактикою противника залишається глибока інфільтрація. Росіяни намагаються просуватися малими піхотними групами чисельністю від однієї до п'яти осіб. Для переміщення піхоти в п'ятикілометровій зоні перед лінією бойового зіткнення періодично використовують мототехніку.

Нещодавно на одній із ділянок українські військові знищили групу 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення РФ. Цей підрозділ підпорядковується російському ГРУ, брав участь у двох чеченських війнах, а також виконував спеціальні завдання на території України у 2014–2022 роках.

Як негода вплинула на штурми окупантів

За даними 7-го корпусу ДШВ, росіяни тривалий час намагалися накопичувати бронетехніку в межах 20-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення.

Протягом останнього тижня, після погіршення погоди, противник почав проводити локальні штурми із залученням піхоти, мотоциклів і броньованої техніки.

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Таким чином російські війська намагаються пришвидшити виконання стратегічного завдання – вийти до околиць Запоріжжя та заблокувати обласний центр.

Які російські підрозділи готуються до боїв

За даними розвідки, підрозділи 5-ї танкової бригади, 37-ї мотострілецької бригади та 64-ї окремої мотострілецької бригади пройшли вишкіл на полігонах і готові до дій із застосуванням військової техніки на напрямку основного удару противника.

Українські підрозділи продовжують стримувати просування росіян і завдавати їм втрат завдяки злагодженій роботі.

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Чому Гуляйпільський напрямок важливий для Росії

У 7-му корпусі ДШВ зазначають, що для Росії Гуляйпільський напрямок є одним із ключових на півдні України. Тому противник залучає значну кількість особового складу, щоб повноцінно поповнювати бойові втрати.

У корпусі наголошують, що за таких умов знищення російських окупантів є лише одним із завдань українських підрозділів у смузі відповідальності.

На оприлюдненій карті відображено основний напрямок удару російських військ на Гуляйпільському напрямку.

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Як повідомляв OBOZ.UA, на Гуляйпільському напрямку бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили міст, який російські окупанти використовували для військової логістики. Удар завдали після виявлення схованого під мостом боєкомплекту в районі населеного пункту Пологи.