Окупанти перекидають сили на Гуляйпільський напрямок: в ISW оцінили ситуацію. Карта

Російська армія посилює угруповання на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Водночас, попри залучення додаткових сил і техніки, окупанти просуваються лише на окремих ділянках і не досягають суттєвих успіхів.

Відео дня

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 1 листопада. Аналітики оцінили ситуацію на півдні України та плани російського командування.

Гуляйпільський напрямок залишається одним із пріоритетних для російських військ на півдні України. Східне угруповання військ РФ намагається просуватися на захід, щоб з'єднатися з угрупованням "Дніпро", яке атакує Оріхів із півдня. Надалі російське командування може планувати розвивати наступ у напрямку Запоріжжя.

За інформацією українських військових джерел, російське командування нарощує сили 5-ї, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій, забезпечуючи їх бронетехнікою та поповнюючи особовим складом. Усі вони входять до складу Східного військового округу РФ. Крім того, на напрямок перекидають підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Аналітики нагадали, що ще навесні 2026 року Росія використовувала стратегічні резерви для посилення 5-ї та 58-ї загальновійськових армій. Це відбувалося на тлі українських контратак, унаслідок яких Сили оборони перехопили ініціативу на Олександрівському напрямку.

РЕКЛАМА

Попри постійне підсилення, російські війська не досягають оперативно значущих результатів. За оцінкою ISW, останні тактично важливі просування окупантів відбулися поблизу Оріхова. Загалом їхні здобутки на півдні залишаються обмеженими й мають локальний характер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Гуляйпільському напрямку російські війська залучають до штурмів іноземних найманців із країн Африки та Азії. За даними 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, лише за минулий тиждень Сили оборони знищили та поранили там близько 900 окупантів. Це майже на 150 більше, ніж за попередній період, і найвищий показник за останні два місяці.

Головні історії дня

Через значні втрати російське командування змушене перегруповувати сили та проводити ротації. Зокрема, розбиті підрозділи 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 5-ї загальновійськової армії замінюють військовими 60-ї окремої мотострілецької бригади. Водночас окупанти й надалі застосовують тактику просочування малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців.