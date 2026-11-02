Окупанти перекидають сили на Гуляйпільський напрямок: в ISW оцінили ситуацію. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
втрати Росії в УкраїніАрмія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяцьНБУ планує випустити нові 50 грн в оригінальному дизайніНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніУкраїнців штрафують за "неправильні" паспортиУкраїнців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки потрібно платитиПольща дедалі більше залежить від українцівПольща дедалі більше залежить від українців: вони – основна іноземна робоча сила в країніВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуДень боротьби за нові проєкти та фінанси: Тельці, будьте сміливими, а Рибам потрібно взяти тайм-аут – гороскоп на 2 листопада для всіхДень боротьби за нові проєкти та фінанси: Тельці, будьте сміливими, а Рибам потрібно взяти тайм-аут – гороскоп на 2 листопада для всіхЯк обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти грошіУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоРосія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISWРосія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISW
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Окупанти перекидають сили на Гуляйпільський напрямок: в ISW оцінили ситуацію. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
12
Окупанти перекидають сили на Гуляйпільський напрямок: в ISW оцінили ситуацію. Карта
Російські окупанти. Ілюстративне фото

Російська армія посилює угруповання на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Водночас, попри залучення додаткових сил і техніки, окупанти просуваються лише на окремих ділянках і не досягають суттєвих успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 1 листопада. Аналітики оцінили ситуацію на півдні України та плани російського командування.

Гуляйпільський напрямок залишається одним із пріоритетних для російських військ на півдні України. Східне угруповання військ РФ намагається просуватися на захід, щоб з'єднатися з угрупованням "Дніпро", яке атакує Оріхів із півдня. Надалі російське командування може планувати розвивати наступ у напрямку Запоріжжя.

Окупанти перекидають сили на Гуляйпільський напрямок: в ISW оцінили ситуацію. Карта

Ситуація на Гуляйпільському напрямку станом на 31 жовтня. Джерело: DeepStateMAP

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,8 т.
Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі: є постраждалі. Фото та відео
2,8 т.
Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі: є постраждалі. Фото та відео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,1 т.
Операція "Вівальді" зруйнувала російський "виступ" у районі Лиману: в ISW оцінили, чи змінив ворог плани на наступ. Карта
2,1 т.
Операція "Вівальді" зруйнувала російський "виступ" у районі Лиману: в ISW оцінили, чи змінив ворог плани на наступ. Карта
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,8 т.
Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб
1,8 т.
Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб

За інформацією українських військових джерел, російське командування нарощує сили 5-ї, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій, забезпечуючи їх бронетехнікою та поповнюючи особовим складом. Усі вони входять до складу Східного військового округу РФ. Крім того, на напрямок перекидають підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Аналітики нагадали, що ще навесні 2026 року Росія використовувала стратегічні резерви для посилення 5-ї та 58-ї загальновійськових армій. Це відбувалося на тлі українських контратак, унаслідок яких Сили оборони перехопили ініціативу на Олександрівському напрямку.

Попри постійне підсилення, російські війська не досягають оперативно значущих результатів. За оцінкою ISW, останні тактично важливі просування окупантів відбулися поблизу Оріхова. Загалом їхні здобутки на півдні залишаються обмеженими й мають локальний характер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Гуляйпільському напрямку російські війська залучають до штурмів іноземних найманців із країн Африки та Азії. За даними 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, лише за минулий тиждень Сили оборони знищили та поранили там близько 900 окупантів. Це майже на 150 більше, ніж за попередній період, і найвищий показник за останні два місяці.

Через значні втрати російське командування змушене перегруповувати сили та проводити ротації. Зокрема, розбиті підрозділи 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 5-ї загальновійськової армії замінюють військовими 60-ї окремої мотострілецької бригади. Водночас окупанти й надалі застосовують тактику просочування малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниГуляйполеросіянивійськові
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!