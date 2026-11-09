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Окупанти розбудовують підземні тунелі на лівобережжі Херсонщини: у ВМС розкрили задум ворога. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,7 т.
Окупанти розбудовують підземні тунелі на лівобережжі Херсонщини: у ВМС розкрили задум ворога. Карта
Російські окупанти. Ілюстративне фото

На лівобережжі Херсонщини російські військові облаштовують підземні ходи, щоб непомітно наближатися до позицій українських захисників і проводити наступальні дії. Довжина таких тунелів – від 50 до 150 метрів.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов. За його словами, така тактика дає окупантам змогу приховано просуватися в умовах, коли українські військові контролюють повітряний простір і перешкоджають пересуванню противника суходолом.

Довжина лабіринтних тунелів становить від 50 до 150 метрів. Окремі ділянки з такими ходами охоплюють приблизно 20–30% окупованого Лівобережжя. Однак єдиної розгалуженої підземної мережі росіяни не створили.

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Окупанти розбудовують підземні тунелі на лівобережжі Херсонщини: у ВМС розкрили задум ворога. Карта

Карта бойових дій станом на 8 листопада. Джерело: DeepStateMAP

Керімов пояснив, що до такого способу просування окупанти вдаються через небезпеку пересування відкритою місцевістю. Спочатку вони намагаються просуватися суходолом, а згодом облаштовують тунелі та укриття.

Українські військові виявляють входи до цих ходів і знищують їх.

Підземні комунікації противник використовує для прихованого переміщення особового складу й на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час гуманітарного перемир'я в районі Олешок російські війська скористалися паузою, щоб укріпити свої позиції, поповнити запаси зброї та боєприпасів і перекинути додаткові підрозділи на лівобережжя Херсонщини. Військовий експерт Владислав Селезньов припускав, що після цього можуть посилитися мінометні й артилерійські обстріли Херсона. Водночас він не бачить підстав вважати, що окупанти готуються форсувати Дніпро.

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