Окупанти шукають ''слабкі місця'': військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
В Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьВ Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPКиїв знову скували сильні затори: де найважча ситуація. ФотоКиїв знову скували сильні затори: де найважча ситуація. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Окупанти шукають "слабкі місця": військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
282
Окупанти шукають "слабкі місця": військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку
ЗСУ. Джерело: Генштаб

На Покровському напрямку російські війська протягом останнього місяця посилили атаки та намагаються знайти "слабкі місця" української оборони. Окупанти діють малими штурмовими групами за підтримки безпілотників, а за можливості залучають артилерію.

Про ситуацію ефірі в "Еспресо" поінформував командир групи рекрутингу штабу управління 152-ої окремої єгерської бригади Любомир Заїка. Він наголосив, що одним з пріоритетів противника залишається виявлення та знищення українських екіпажів БПЛА і наземних роботизованих комплексів.

Ситуація на Покровському напрямку

"Протягом останнього місяця ми спостерігаємо більшу інтенсивність ворога. Він намагається просунутися, інфільтруватися, дізнатися, де слабкі місця в нашій обороні і там відповідно активізувати свої наступальні дії", – зазначив Заїка.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
14,1 т.
28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото
14,1 т.
28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото
Даниїл БорщДаниїл Борщ
2,8 т.
Росія модифікує зенітні і балістичні ракети, щоб розширити масштаб ударів по Україні – ISW
2,8 т.
Росія модифікує зенітні і балістичні ракети, щоб розширити масштаб ударів по Україні – ISW
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,4 т.
Окупанти атакували цивільне підприємство на Вінниччині: є руйнування і загиблі
2,4 т.
Окупанти атакували цивільне підприємство на Вінниччині: є руйнування і загиблі

За словами військового, посилення російських атак збільшує навантаження на українських захисників, які продовжують утримувати позиції та завдавати противнику максимальних втрат. Про ефективність їхньої роботи свідчать щоденні показники знищення живої сили окупантів.

На Покровському напрямку росіяни переважно застосовують комбіновану тактику. Ворог атакує малими штурмовими групами за підтримки безпілотників, а за сприятливих умов залучають артилерію. Водночас артилерійські підрозділи противника діють обережно, адже після виявлення їхніх позицій українські військові оперативно завдають ударів у відповідь.

Окупанти шукають ''слабкі місця'': військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Заїка також підкреслив, що однією з головних цілей окупантів залишаються українські підрозділи безпілотних систем.

"Головним пріоритетом для ворога залишаються наші безпілотні сили – екіпажі безпілотних літальних апаратів, наземні роботизовані комплекси. Це саме та сила, яка найбільше завдає ураження ворогу", – пояснив він.

Наразі російські війська намагаються виявляти місця розташування українських операторів БПЛА та атакувати їхні екіпажі й антени. Для цього окупанти застосовують не лише безпілотники, а й авіаційні засоби ураження.

Зі свого боку українські підрозділи ретельно маскують і укріплюють свої позиції. Завдяки цьому екіпажі безпілотників можуть продовжувати роботу та ефективно знищувати живу силу противника.

Як писав OBOZ.UA, у Покровську триває знищення російських окупантів – глава держави Володимир Зеленський 5 листопада відзначив спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно ліквідовують загарбників та їхню техніку в самому місті та навколо нього.

Схожі теми
Війна в УкраїнівійськовіБПЛАУкраїнаДонецька область
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!