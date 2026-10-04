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Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: є постраждалі. Фото

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: є постраждалі. Фото
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: є постраждалі. Фото

Вранці 4 жовтня росіяни атакували Суми п'ятьма КАБами. Авіабомби ворог скинув поблизу багатоповерхівок.

Постраждали щонайменше п'ятеро людей, двоє з них – у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ворог вдарив по Сумах

Авіаудару по Сумській громаді ворог завдав вранці у неділю: на місто росіяни скинули 5 КАБ.

"Черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки. Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються", – зазначив Григоров о 08:52.

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