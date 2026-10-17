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Окупанти скинули ФАБи-250 на багатоповерхівки в Слов'янську: є жертва і поранені, під завалами можуть бути люди. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Окупанти скинули ФАБи-250 на багатоповерхівки в Слов'янську: є жертва і поранені, під завалами можуть бути люди. Відео
Один з уражених Росією будинків у Слов'янську. Джерело: скриншот з відео

Уночы 17 жовтня російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині. На місто ворог скинув кілька ФАБ-250: зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки.

Відомо про одну загиблу і десятьох постраждалих містян, під завалами обох будинків можуть залишатися тіла людей. Про наслідки ворожого терору розповів міський голова Слов'янська Вадим Лях.

Росія скинула на Слов'янськ ФАБи вагою у чверть тонни кожна

Авіаційного удару по Слов'янську ворог завдав близько 03:40 суботи, 17 жовтня. Ворожі ФАБ-250 влучили по спальному мікрорайону міста.

"Влучання у дві багатоповерхівки. На обох локаціях під завалами можуть знаходитися тіла людей", – зазначив Лях.

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Станом на 8 годину ранку було відомо про одну жертву російської атаки. Ще десятеро людей постраждали. З них четверо були госпіталізовані.

На місцях влучань тривають пошукові роботи.

Окупанти скинули ФАБи-250 на багатоповерхівки в Слов'янську: є жертва і поранені, під завалами можуть бути люди. Відео

Ворог скинув авіабомби на багатоповерхівки у Слов'янську

Окупанти скинули ФАБи-250 на багатоповерхівки в Слов'янську: є жертва і поранені, під завалами можуть бути люди. Відео

Ворог скинув авіабомби на багатоповерхівки у Слов'янську

"Загалом пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Два з них частково зруйновані", – додав міський голова Слов'янська.

Лях також розповів: за минулу добу та ранок суботи загалом у місті зазнали поранень 16 людей. Серед них – 17-річна дівчина.

Пошкоджено автівки та техніку комунального підприємства.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вранці атакувала Херсон. Повторного удару ворог завдав тоді, коли на місце перших влучань прибули медики. Загинув водій швидкої. Поранень зазнали майже 20 людей, зокрема дівчинка 11 років та немовля, якому всього місяць. 

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