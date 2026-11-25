У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині російські військовослужбовці масово намагаються викупити або позичити у місцевих жителів цивільні автомобілі. Крім того, дедалі більше окупантів переодягаються у звичайний одяг, сподіваючись загубитися серед місцевих і зменшити ризик ураження.

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Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі. Його агенти фіксують такі випадки по всьому окупованому Скадовську.

Окупанти намагаються уникнути ураження

За даними "АТЕШ", російські військові шукають цивільні автомобілі та змінюють військову форму на звичайний одяг. Вони розраховують злитися із загальним потоком людей і транспорту, щоб знизити ймовірність ураження.

Такі заходи пов'язані зі збільшенням втрат військового транспорту на трасі Р-280 "Новоросія". Раніше агенти руху з числа військовослужбовців угруповання військ "Дніпро" ЗС РФ повідомляли, що на цьому напрямку почастішали випадки знищення армійських вантажівок і машин постачання.

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В "АТЕШ" вважають, що ситуація є прямим наслідком знищення автомобільної частини Кримського мосту. Тепер уся російська логістика на півдні України зав'язана на трасі "Новоросія", зазначають у русі.

Там додали, що продовжують стежити за ситуацією на південному напрямку та передавати зібрану інформацію Силам оборони України.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше агенти "АТЕШ" заявили про диверсію на залізниці у Бєлгородській області Росії. Партизани вивели з ладу дві релейні шафи на ділянці між Олексіївкою та Уразово, через що затримався потяг із військовим постачанням для російських окупаційних військ.

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Також ми писали, що російські окупаційні війська посилюють оборону у трьох прикордонних областях РФ – Брянській, Курській та Бєлгородській. Командування угруповання військ "Північ" перекидає резерви між різними ділянками та поспіхом облаштовує укріплення через побоювання нових ударів Сил оборони України.