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Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
3,5 т.
Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото
Наталія Фесенко

Ударом по Сумщині 4 листопада Росія вбила колишню співробітницю Державного історико-культурного заповідника у Путивлі Наталію Фесенко. Ворожий дрон вдарив по будинку, в якому мешкала жінка, вона загинула на місці, її чоловіка рятувальники деблокували з-під завалів.

Наталії Фесенко було 69 років. Про її загибель розповіли на Facebook-сторінці "Їх убила Росія", співчуття рідним і близьким загиблої висловив директор заповідника Сергій Тупик.

Що відомо про вбиту Росією Наталію Фесенко

Російські війська 4 листопада вдарили дроном по приватному будинку у Путивльській громаді, де перебувало подружжя. Дружина, Наталія Фесенко, загинула на місці.

Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото

Наталії Фесенко було 69 років. Джерело: "Їх убила Росія"

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"Унаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальникам вдалось деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, його дружина від отриманих важких травм загинула на місці…До пенсії Наталія Василівна працювала в Державному історико-культурному заповіднику м. Путивль", – пише "Їх убила Росія".

Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото

Будинок подружжя Фесенків. Джерело: ДСНС

Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото

Будинок подружжя Фесенків. Джерело: ДСНС

Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото

Скриншот повідомлення

Директор заповідника Сергій Тупик від імені колективу висловив співчуття рідним та близьким колишньої співробітиці.

"Колектив КЗСОР "Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі" глибоко сумує з приводу трагічної загибелі внаслідок ворожого удару колишньої співробітниці заповідника Фесенко Наталії Василівни та висловлює щирі співчуття її родині та близьким", – зазначено у повідомленні.

Окупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. Фото

Скриншот повідомлення

Як розповідав OBOZ.UA, Росія ударом по Комишувасі вбила медсестру. Ірина Фокіна допомагала місцевим жителям, готувала для них їжу та піклувалася про безпритульних тварин.

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