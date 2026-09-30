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Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 3,5 т.
Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА
Окуповані Олешки на Херсонщині
Джерело: ukrinform.ua

Російські загарбники в Олешках  на окупованій частині Херсонщини відбирали у людей продукти, які за допомогою БпЛА скидали українські військові. Ба більше, у місті, де розгорнулася справжня гуманітарна катастрофа і люди потерпають від голоду, сам факт наявності не російських продуктів загарбники використовують як привід для звинувачення людей у "співпраці з ЗСУ".

У громаді також продовжують зникати люди, часом – цілими родинами. Про це у коментарі "Укрінформу" розповіла очільниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

Що відомо

Українські військові періодично скидають продукти для мешканців окупованих Олешок, які страждають від голоду. Однак загарбники відбирають у людей їжу.

"Це не один раз, коли українські військові скидали з дронів продукти людям у громаду, проте востаннє це була наймасштабніша доставка продуктів – 4 тонни. Звісно, хтось отримав пакунок, хтось кілька пакунків, комусь не вдалося отримати нічого. Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти ці – так", – каже Гасаненко.

Окупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВА

Тимчасово окуповані Олешки

Джерело: DeepState

Тим, у кого окупанти знайшли продукти, вироблені не в РФ, загрожують репресії.

"Ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти ж вважають, що це російська територія і мешканці місцеві – російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюють з ЗСУ", – каже начальниця Олешківської МВА.

На цьому тлі у громаді продовжують зникати люди. Їх, за словами Гасаненко, вивозять у невідомому напрямку російські загарбники.

"Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал – і все. Живі чи ні – невідомо", – каже вона.

Як повідомляв OBOZ.UA,  окупанти перетворили Олешки на зону штучного голоду.

Втім, жахлива ситуація склалася не лише у місті. Також  в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах.

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