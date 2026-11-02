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Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
804
Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото
Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Уранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму на Харківщині. Ворожі КАБи влучили у житлові багатоповерхівки, горіли автівки та відділення пошти.

Щонайменше одна людина загинула, ще восьмеро, зокрем дитина, постраждали внаслідок атаки. Про наслідки ворожих ударів розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про авіаудар по Ізюму

О 09:24 ранку Синєгубов повідомив: близько 9 години ранку ворог вдарив по місту керованими авіабомбами.

"Попередньо, є влучання у 4-поверховий житловий будинок, горять автомобілі. Також надійшла інформація про загоряння відділення пошти. Уточнюємо дані щодо постраждалих та наслідків атаки. На місці працюють усі екстрені служби", – писав тоді посадовець.

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Невдовзі стало відомо: унаслідок атаки військ РФ загинула людина.

Ще щонайменше троє містян зазнали поранень. Усі отримують медичну допомогу.

До 11 години кількість постраждалих зросла до 8 людей, серед поранених – 11-річний хлопчик.

"На цей час зафіксували влучання у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з 1 по 3 поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок. Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, 2 магазини, 6 автомобілів. Огляд території триває", – поділився оновленими даними Синєгубов.

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Росія атакувала Ізюм КАБами

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Росія атакувала Ізюм КАБами

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Росія атакувала Ізюм КАБами

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Росія атакувала Ізюм КАБами

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Росія атакувала Ізюм КАБами

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Росія атакувала Ізюм КАБами

Це була не перша атака військ РФ на Ізюм за сьогодні

На сторінках Ізюмської міської військової адміністрації ще близько 7 години ранку повідомляли, що серію авіаударів росіяни завдали по місту також між 3 і 4 годинами ночі. Наслідки прильотів КАБ тоді фіксувалися у кількох районах.

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Скриншот

Так, у районі Піски було частково зруйновано один приватний будинок, ще 10 осель та легкові автомобілі зазнали пошкоджень.

Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Наслідки нічних ударів. Джерело: Ізюмська МВА

У районі Нафтовик фіксують пошкодження на території приватного сектору внаслідок влучання КАБ в дорожнє покриття, також пошкоджені електричні мережі, через що частина міста залишилася без світла.

Загалом за добу, як звітували у Харківській ОВА зранку, в Ізюмському районі ворог пошкодив 2 багатоквартирні і 20 приватних будинків, 4 автомобілі, АЗС, приміщення банку, ТРЦ, кабінет нотаріуса, електромережі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі.

Унаслідок ворожих ударів є постраждалі. Руйнувань зазнав об'єкт ДТЕК.

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