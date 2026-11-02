Окупанти вдарили КАБами по Ізюму на Харківщині: є жертва і постраждалі. Фото

Уранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму на Харківщині. Ворожі КАБи влучили у житлові багатоповерхівки, горіли автівки та відділення пошти.

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Щонайменше одна людина загинула, ще восьмеро, зокрем дитина, постраждали внаслідок атаки. Про наслідки ворожих ударів розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про авіаудар по Ізюму

О 09:24 ранку Синєгубов повідомив: близько 9 години ранку ворог вдарив по місту керованими авіабомбами.

"Попередньо, є влучання у 4-поверховий житловий будинок, горять автомобілі. Також надійшла інформація про загоряння відділення пошти. Уточнюємо дані щодо постраждалих та наслідків атаки. На місці працюють усі екстрені служби", – писав тоді посадовець.

Невдовзі стало відомо: унаслідок атаки військ РФ загинула людина.

Ще щонайменше троє містян зазнали поранень. Усі отримують медичну допомогу.

До 11 години кількість постраждалих зросла до 8 людей, серед поранених – 11-річний хлопчик.

"На цей час зафіксували влучання у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з 1 по 3 поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок. Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, 2 магазини, 6 автомобілів. Огляд території триває", – поділився оновленими даними Синєгубов.

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Це була не перша атака військ РФ на Ізюм за сьогодні

На сторінках Ізюмської міської військової адміністрації ще близько 7 години ранку повідомляли, що серію авіаударів росіяни завдали по місту також між 3 і 4 годинами ночі. Наслідки прильотів КАБ тоді фіксувалися у кількох районах.

Так, у районі Піски було частково зруйновано один приватний будинок, ще 10 осель та легкові автомобілі зазнали пошкоджень.

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У районі Нафтовик фіксують пошкодження на території приватного сектору внаслідок влучання КАБ в дорожнє покриття, також пошкоджені електричні мережі, через що частина міста залишилася без світла.

Загалом за добу, як звітували у Харківській ОВА зранку, в Ізюмському районі ворог пошкодив 2 багатоквартирні і 20 приватних будинків, 4 автомобілі, АЗС, приміщення банку, ТРЦ, кабінет нотаріуса, електромережі.

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