Окупанти вдарили по автівці на Харківщині: загинула жінка, поранений чоловік

Країна-агресорка Росія не припиняє тероризувати населення Харківщини – 3 жовтня загарбники, серед іншого, вдарили дроном по цивільному авто у селищі Шестакове. Тут внаслідок влучання ворожого безпілотника загинула 35-річна жінка, а 39-річний чоловік дістав поранень.

Відео дня

Про це ввечері суботи повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що пораненого ушпиталили для надання медичної допомоги.

Обстріли Харківщини 3 жовтня

За даними Синєгубова, о 19 години ворожий удар було зафіксовано в обласному центрі, в Шевченківському районі. Проте там вибух стався на відкритій території, а "інформації про постраждалих не надходила".

О 20:45 начальник Харківської ОДА повідомив про фіксацію влучання ворожого дрону по цивільному авто в селищі Шестакове."Внаслідок ворожого удару загинула 35-річна жінка та отримав поранення 39-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги", – зазначив Олег Синєгубов.

А вже о 21:25 глава Харківської ОДА розповів, що у Київському районі обласного центра також "ворожий дрон поцілив у автомобіль". Але тут, на щастя, обійшлося без постраждалих.

РЕКЛАМА

Російські удари

Також 3 жовтня російські окупанти масово застосовувала безпілотники, артилерію та авіабомби для ударів по Дніпропетровській області. Регіон за день пережив більше 40 ворожих ударів; щонайменше три особи дістали поранення.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Старій Гнилиці на Харківщині внаслідок російської атаки на ферму загинули шестеро людей (серед загиблих двоє чоловіків і четверо жінок). Ще 12 працівників ферми постраждали.