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Окупанти вдарили по автобусу у Краматорську: загинули 12 людей, 13 поранено. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
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Окупанти вдарили по автобусу у Краматорську: загинули 12 людей, 13 поранено. Фото
Наслідки влучання в автобус. Джерело: Telegram-канал представника Донецької обласної військової адміністрації.

У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару по автобусу загинули 12 людей, ще 13 отримали поранення. Місцева влада закликає людей евакуюватися з небезпечної зони.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Йдеться не просто про статистику, а про людей, чиї життя забрала російська армія, наголошують в ОДА.

Новина доповнюється…

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