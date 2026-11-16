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Окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині: є жертва і постраждалі

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
255
Окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині: є жертва і постраждалі
Балаклія Харківської області. Джерело: Дмитро Ларін

У понеділок, 16 листопада, російські окупаційні війська завдали удару по Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо – постраждали.

Також пошкоджено поштове відділення та автівки. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку

Про російський обстріл Балаклії посадовець поінформував о 12:49.

"Окупанти завдали удару по Балаклії. Попередньо, одна людина загинула. Ще четверо постраждали й отримують медичну допомогу", – написав він.

Через дії ворога пошкоджено відділення пошти, вантажівка та три легкові автомобілі. На місці події перебувають усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків.

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Окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині: є жертва і постраждалі

Повідомлення. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 16 листопада російські окупаційні війська завдали серії ударів по Одещині. Під атаку потрапила цивільна інфраструктура області. Постраждали двоє осіб.

Також російські окупанти двічі обстріляли Дніпро. Внаслідок атак загинула одна людина, ще десятьох госпіталізовано, з них двоє у важкому стані.

Росіяни 16 листопада атакували Запоріжжя та область. Під ударами загарбників опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 16 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 158 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 131 ціль.

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