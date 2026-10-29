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Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули двоє 15-річних дівчат. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
4,5 т.
Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули двоє 15-річних дівчат. Фото
Окупанти вдарили по Чернігову. Джерело: Чернігівська міська адміністрація

Удень 29 жовтня російська терористична армія завдала ударів по Чернігову. Унаслідок атаки на місто загинули двоє людей.

Ціллю ворога стали об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили у Чернігівській міській військовій адміністрації.

Наслідки терору

Інформація про удар по обласному центру з’явилася близько 12:00. Спочатку міська влада повідомила про одного постраждалого, але невдовзі з’явилися додаткові трагічні відомості про наслідки обстрілу.

За інформацією начальника міської військової адміністрації, жертвами російської атаки стали двоє мирних жителів. Ще двоє людей дістали поранення.

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Також відомо, що в Чернігові виникла пожежа у приміщенні магазину. За попередньою інформацією, путінська армія використала реактивні дрони для удару по місту.

Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули двоє 15-річних дівчат. Фото

Окупанти атакували Чернігів. Джерело: Скриншот

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