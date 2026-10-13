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Окупанти вдарили по евакуаційній колоні, яка виходила з Куп’янська, - Трегубов

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 4,0 т.
Окупанти вдарили по евакуаційній колоні, яка виходила з Куп’янська, - Трегубов
Викрадення цивільних через газогін на Куп'янщині / Ілюстративне фото. Джерело: Скриншот з відео "Хартії"

Російські війська завдали удару по евакуаційній колоні, яка виходила з Куп’янська на Харківщині. За попередніми даними, колона складалася переважно з мирних мешканців.

Наразі Сили оборони перевіряють обставини інциденту та з’ясовують, скільки людей могло постраждати. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни атакували евакуаційну колону з Куп’янська

За словами Трегубова, російська сторона могла використати евакуацію цивільних для інформаційної провокації.

"З Куп’янська щойно прийшла новина – там очікувано завершилася вся ця історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був завданий удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців", – сказав речник.

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Наразі українська сторона перевіряє інформацію про кількість постраждалих та обставини атаки. За словами Трегубова, відео інциденту є, однак його якість не дозволяє встановити подробиці.

Він також припустив, що росіяни раніше використовували так звані евакуації для ротації особового складу, а цього разу вирішили використати ситуацію для інформаційної провокації.

Окупанти залишаються в північних районах Куп’янська

Трегубов підтвердив присутність російських військових у Куп’янську, зокрема в північних районах міста. За його словами, окупанти використовують свою присутність для подібних провокацій.

На Куп’янщині росіяни намагаються повернути втрачені позиції

За словами речника, загалом на Куп’янському напрямку російські війська активізували дії, намагаючись відновити втрачені позиції.

"Якщо брати Куп’янськ на східному березі Осколу, якщо брати Куп’янщину в цілому, то там росіяни зараз трішечки пожвавили свої активності. Активно намагаються лізти на Пологи, активно намагаються лізти, в тому числі, на Куп’янськ-Вузловий", – зазначив Трегубов.

Він додав, що на західному березі Осколу окупанти намагаються повернути позиції, втрачені протягом останніх кількох тижнів. Також російські війська пробують контратакувати на захід, щоб утримати свій плацдарм на правому березі.

Окупанти вдарили по евакуаційній колоні, яка виходила з Куп’янська, - Трегубов

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, завдяки тиску Сил оборони України на загарбників російський плацдарм на північ від Куп'янська у Харківській області зменшується. Водночас противник намагається штурмувати наші позиції на західному березі річки Оскіл.

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