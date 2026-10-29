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Окупанти вдарили по Харкову і передмістю: постраждали п’ятеро людей, серед них – діти. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
1,7 т.
Окупанти вдарили по Харкову і передмістю: постраждали п’ятеро людей, серед них – діти. Фото
Шахеди завдали ударів по Малій Данилівці та Харкову. Джерело: Ілюстративне фото ГУР МО України

Вранці 29 жовтня російські війська атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей віком 5 та 13 років.

Про це у Telegram повідомила Харківська обласна прокуратура. За попередніми даними слідства, окупанти застосували безпілотники типу "Герань-3". Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки та територію навчального закладу.

Наслідки атаки на Харківщині

Близько 05:25 російський безпілотник вдарив по селищу Мала Данилівка Харківського району. Поранення дістали жінка, чоловік та їхні доньки віком 13 і 5 років. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

Приблизно о 07:00 під ворожим ударом опинився Індустріальний район Харкова. Там пошкоджено приватне домоволодіння, а тілесні ушкодження отримала 51-річна жінка.

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Також уранці російський безпілотник влучив у територію навчального закладу в Салтівському районі міста. За попередньою інформацією, у цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Окупанти вдарили по Харкову і передмістю: постраждали п’ятеро людей, серед них – діти. Фото

Наслідки атаки на Харківщину. Джерело: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Прокуратура розслідує воєнні злочини

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Окупанти вдарили по Харкову і передмістю: постраждали п’ятеро людей, серед них – діти. Фото

Наслідки атаки на Харківщину. Джерело: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановлюють обставини російських атак і документують їхні наслідки.

Окупанти вдарили по Харкову і передмістю: постраждали п’ятеро людей, серед них – діти. Фото

Допис Харківської обласної прокуратури в Telegram. Джерело: Скриншот

Інші російські атаки по Україні

Вранці 29 жовтня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару постраждали люди, а момент атаки на громадський транспорт зафіксували на відео.

Спочатку повідомлялося про двох поранених – жінку та чоловіка, яким надавали медичну допомогу. Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 29 жовтня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 112 безпілотників різних типів. Влучання ворожих повітряних цілей зафіксували на семи локаціях, ще у п’яти місцях упали уламки збитих засобів ураження.

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