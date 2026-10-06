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Окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. Фото

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 2,1 т.
Окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. Фото
Російські окупанти атакували Запоріжжя. Джерело: Запорізька ОВА

У ніч на 6 жовтня країна-агресорка Росія атакувала Запоріжжя. Удар припав по одному з мостів через Дніпро, рух через нього нині тимчасово перекрито.

 Внаслідок російської атаки постраждало п'ять людей, серед яких двоє – працівники Червоного Хреста. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо 

Про удар по мосту через Дніпро Семікін написав о 6:06. Він зазначив, що рух мостом перекрито, та попросив врахувати ці обмеження.

"Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий. Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією", – зазначив Семікін.

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Начальник Запорізької ОВА також повідомив про двох постраждалих чоловіків внаслідок російської атаки, їм 43 та 54 роки. За словами Семікіна, обох постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюють як легкий.

Згодом кількість постраждалих унаслідок ранкової ворожої атаки зросла до п’яти людей. Стало відомо, що серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Окрім того, ще двоє чоловіків 43 та 54 років – це працівники Червоного Хреста, які в цей час їхали на роботу. 

"Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу", – повідомив Семікін.

Окупанти атакували Запоріжжя 6 жовтня.Джерело: Запорізька ОВА

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російські війська ввечері 5 жовтня завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, у будинку виникла пожежа.

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