Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброїПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостів

Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
1,7 т.
Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено
Наслідки російсько обстрілу. Джерело: Суспільне Харків.

У четвер, 22 жовтня, російські окупаційні війська атакували ринок у Лозовій Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Відомо, що 17 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

Наслідки обстрілу ринку в Лозовій. Джерело: Харківська ОВА.

Постраждалим надають необхідну допомогу бригади екстреної медичної допомоги.

Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

Наслідки обстрілу ринку в Лозовій. Джерело: Харківська ОВА.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
14,8 т.
На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина
14,8 т.
На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
13,9 т.
ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу
13,9 т.
ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
9,9 т.
Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото
9,9 т.
Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото

На місці влучання також працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій і правоохоронці.

Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

Наслідки обстрілу ринку в Лозовій. Джерело: Харківська ОВА.

У Лозовій загинули дві жінки віком 50 та 60 років, ще 34 людини дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу, рятувальні роботи тривають.

Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

Наслідки обстрілу ринку в Лозовій. Джерело: Харківська ОВА.

Новина доповнюється…

Російські війська продовжують атаки на критичну інфраструктуру Харківщини. Черговою мішенню став один із найбільших залізничних вузлів України – станція Лозова, яка тимчасово припинила приймати поїзди. Це може погіршити як військову, так і гуманітарну і евакуаційну логістику.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували залізничну станцію в Лозовій, що на Харківщині. За попередніми даними, внаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще вісім людей дістали поранення.

Схожі теми
Загиблі українціВійна в УкраїніРосійські обстрілиЛозоваХарківсмертьРосія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел