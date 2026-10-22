Окупанти вдарили по ринку в Лозовій на Харківщині: дві людини загинули, 34 поранено

У четвер, 22 жовтня, російські окупаційні війська атакували ринок у Лозовій Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє людей.

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Відомо, що 17 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждалим надають необхідну допомогу бригади екстреної медичної допомоги.

На місці влучання також працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій і правоохоронці.

У Лозовій загинули дві жінки віком 50 та 60 років, ще 34 людини дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу, рятувальні роботи тривають.

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Російські війська продовжують атаки на критичну інфраструктуру Харківщини. Черговою мішенню став один із найбільших залізничних вузлів України – станція Лозова, яка тимчасово припинила приймати поїзди. Це може погіршити як військову, так і гуманітарну і евакуаційну логістику.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували залізничну станцію в Лозовій, що на Харківщині. За попередніми даними, внаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще вісім людей дістали поранення.