Вдень понеділка, 28 вересня, російська окупаційна армія атакувала середмістя Дніпра. Удар прийшовся по бізнес-центру, там виникла пожежа.

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Відомо про трьох загиблих та 18 постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

РФ тероризує цивільних

Інформацію про ворожу атаку посадовець опублікував об 11:25.

"Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі", – написав він.

За даними волонтера Тимофія Кучера, ворог поцілив по торгівельному центру, всередині якого були люди. Згодом він додав, що "є перша інформація про постраждалих"

На місце атаки вже прямують усі екстрені служби. Також відомо, що всередині бізнес-центру заблоковані люди.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту БпЛА типу "Герань-5".

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Станом на 12:57 Ганжа повідомив про трьох загиблих у результаті атаки ворога.

"Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Щонайменше 12 дістали поранень. Медики надають усім необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

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За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, люди опинилися заблокованими у будівлі бізнес-центру. Рятувальники ДСНС евакуюють їх за допомогою крана.

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"Дякую надзвичайникам, медикам, усім, хто допомагає та підтримує наших людей. Щирі співчуття рідним загиблих. Усім постраждалим – якнайшвидшого одужання", – написав він.

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За даними Telegram-каналу "Опендатамедіа", під атакою РФ опинився і їх офіс.

"На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться – автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

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О 15:06 Ганжа поінформував, що кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед яких – дитина.

"Допомога медиків знадобилася 8-річній дівчинці. У неї контузія внаслідок ворожої атаки", – написав він.

Двом постраждалим знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, 28 вересня російські війська завдали удару по Одещині. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Також пошкоджено складську будівлю.

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Як писав OBOZ.UA, 28 вересня окупанти знову били по Києву. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах, в одному з них спалахнула пожежа на АЗС. Горіли також офісні будівлі, є влучання у житловий будинок. Є постраждалі.

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