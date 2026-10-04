Окупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото
Вранці 4 жовтня росіяни атакували середмістя Дніпра, внаслідок чого спалахнула пожежа. Дрон уразив будівлю "Укртелекому".
Про це о 08:40 в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Відповідні кадри з місця влучання вже поширюють у мережі.
Що відомо
У Дніпрі, за даними місцевих каналів, реактивний БПЛА поцілив у будівлю "Укртелекому" в центрі міста.
Пізніше Ганжа уточнив, що росіяни завдали удару по приміщенню компанії зв'язку в Дніпрі.
На місці працюють усі екстрені служби, а інформацію про постраждалих з'ясовують.
Росія продовжує атакувати Україну
Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські окупанти атакували Суми п’ятьма КАБами. Авіабомби ворог скинув поблизу багатоповерхівок, унаслідок чого щонайменше п’ятеро людей постраждали, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Близько 07:50 під ударом опинився Зарічний район Сум. Вибуховою хвилею у багатоквартирних будинках вибило вікна, також було знищено припарковані біля під’їздів автомобілі, пошкоджено лінії електропередач, газопостачання та фасади будівель.
У ніч проти 4 жовтня російські війська атакували Україну 135 засобами ураження різних типів. Сили ППО знешкодили 125 цілей, зокрема 123 ворожі БпЛА та два "Бандероль"/"Дань-Т", водночас зафіксовано влучання на п’яти локаціях.
Як писав OBOZ.UA, російські окупанти атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 50-річний чоловік, якого госпіталізували. На місці удару спалахнула пожежа на продовольчих складах, також були пошкоджені припарковані автомобілі.
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