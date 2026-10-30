Окупанти вдарили по Шостці на Сумщині: загинула жінка, вісім людей постраждали. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЧи буде в Україні різке похолодання і снігопади вже на початку листопада: Укргідрометцентр дав відповідьЯк зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправуЯк зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправуРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: українцям озвучили прогноз по банках і обмінникахНайскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівствіНайскандальніша учасниця "Голосу" відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівствіРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратПівденний міст у КиєвіУ Києві почали будувати додаткові переправи через Дніпро: коли запрацюють першіУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. ФотоУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Окупанти вдарили по Шостці на Сумщині: загинула жінка, вісім людей постраждали. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
369
Окупанти вдарили по Шостці на Сумщині: загинула жінка, вісім людей постраждали. Фото
Наслідки прильоту. Джерело: Сумська ОВА.

У пʼятницю, 30 жовтня, в Шосткинській громаді пролунали вибухи внаслідок атаки російських ударних безпілотників на цивільне підприємство. На момент удару там перебували працівники.

Унаслідок атаки загинула 43-річна жінка. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Рідним і близьким загиблої висловили співчуття. Російські війська цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство на території Шосткинської громади. У момент обстрілу на об’єкті працювали люди.

Також відомо про вісьмох поранених. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
17,3 т.
У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео
17,3 т.
У російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
14,8 т.
Сили оборони відмінусували 1590 окупантів та знищили два літаки армії РФ: дані Генштабу
14,8 т.
Сили оборони відмінусували 1590 окупантів та знищили два літаки армії РФ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
7,9 т.
Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, сили ППО збили 3 ракети і майже сотню БпЛА: наслідки ворожих ударів
7,9 т.
Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, сили ППО збили 3 ракети і майже сотню БпЛА: наслідки ворожих ударів

Наразі на місці атаки триває рятувальна операція та ліквідація наслідків російського удару. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Окупанти вдарили по Шостці на Сумщині: загинула жінка, вісім людей постраждали. Фото

Ситуація в напрямку Шостки. Джерело: DeepState.

В ОВА також зазначили, що під час атаки Сили оборони України знищили частину ворожих безпілотників. Водночас небезпека повторних ударів по громаді зберігається.

Весною військові російської армії завдали удару по Шостці, Сумської області. Ціллю окупаційних військ став місцевий вокзал та інфраструктура залізничної станції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські загарбники завдали удару по будинку багатодітної родини у Шосткинському районі на Сумщині. Унаслідок атаки загинули чоловік та його 13-річний син, а також бабуся хлопчика.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніУкраїнаШосткаРосія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!