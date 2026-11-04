Окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси: сталася пожежа, постраждала людина. Фото

Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год

НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов

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"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео

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Трамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"

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