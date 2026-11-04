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Окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси: сталася пожежа, постраждала людина. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
114
Окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси: сталася пожежа, постраждала людина. Фото
Окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Уранці 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення з виробництва взуття в передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобілі. За попередніми даними, одна людина постраждала. На місці атаки триває ліквідація наслідків.

Окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси: сталася пожежа, постраждала людина. Фото

На місці обстрілу виникла пожежа. Джерело: Одеська ОВА

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Наслідки атаки. Джерело: Одеська ОВА

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