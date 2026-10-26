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Окупанти вдарили по Ясногірці на Донеччині: є жертва, серед поранених – 13-річна дівчинка. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Окупанти вдарили по Ясногірці на Донеччині: є жертва, серед поранених – 13-річна дівчинка. Фото
Окупанти вдарили по Ясногорці

У понеділок, 26 жовтня, російські війська завдали удару по Ясногорці Донецької області. Через атаку ворога загинула одна людина.

Щонайменше 10 осіб постраждали, серед них – 13-річна дитина. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Що відомо про атаку

За інформацією посадовця, окупанти вранці чотири рази вдарили по Ясногірці.

"Щонайменше 1 людина загинула і 10 поранені внаслідок ударів по Краматорській громаді. Серед поранених – 13-річна дівчина", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по Ясногірці на Донеччині: є жертва, серед поранених – 13-річна дівчинка. Фото

Джерело: t.me/VadymFilashkin

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На місці події працюють усі профільні служби, а постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Філашкін додав, що наразі триває уточнення кількості потерпілих і масштабів руйнувань.

Окупанти вдарили по Ясногірці на Донеччині: є жертва, серед поранених – 13-річна дівчинка. Фото

Джерело: t.me/VadymFilashkin

Місцева влада закликала евакуюватися

"Росіяни знову б'ють по цивільних – і знову страждають діти. Діти, які не повинні бути так близько до лінії фронту. Діти, батьки яких відповідають за їхню безпеку", – переконаний чиновник.

Очільник Донецької ОВА нагадав, що на всій території Краматорської громади триває примусова евакуація родин із дітьми. Він наголосив, що це "не забаганка – це єдина можливість вберегти дітей".

Окупанти вдарили по Ясногірці на Донеччині: є жертва, серед поранених – 13-річна дівчинка. Фото

Джерело: t.me/VadymFilashkin

Окупанти вдарили по Ясногірці на Донеччині: є жертва, серед поранених – 13-річна дівчинка. Фото

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, 26 жовтня російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легкові автівки та автобуси, а також готель, постраждали щонайменше четверо людей.

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