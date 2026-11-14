Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед них діти

Унаслідок російської атаки на Вознесенівський район Запоріжжя кількість поранених зросла до 15 осіб, серед них двоє дітей. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

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Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram. За його словами, у Вознесенівському районі пошкоджено житловий будинок і вікна навчального закладу.

Серед 15 травмованих – двоє дітей, вісім жінок та п'ятеро чоловіків.

Спочатку Семікін повідомляв про чотирьох поранених: трьох жінок віком 74, 36 та 88 років і 86-річного чоловіка. Усі вони дістали уламкові поранення. Чоловіка доправили до лікарні, двом жінкам медики надали допомогу на місці, ще одна від госпіталізації відмовилася.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 13 листопада російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю. Тоді внаслідок обстрілу приватного сектору загинули двоє людей – чоловік і 17-річний хлопець. Ще чотирьох мешканців, серед яких 10-річний хлопчик, рятувальники витягли з-під завалів.

Того ж дня під вогнем опинилися промисловий об'єкт і житлова п'ятиповерхівка в Космічному районі. На промисловому об'єкті загинув чоловік, а в багатоповерхівці були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Там також спалахнули пожежі.

Ми також писали, що 12 листопада російський безпілотник атакував рейсовий автобус у Запорізькому районі. На момент атаки в салоні перебували близько 12–15 пасажирів, троє жінок дістали поранення. Стан однієї з них оцінювали як тяжкий. Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу.