Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед них діти

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відеоСенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження StarshieldСенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження StarshieldНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьРосія атакувала Київ та область: є пошкодження. Усі подробиціРосія атакувала Київ та область: є пошкодження. Усі подробиціЗруйнована будівля, уламки та ноутбук Acer на передньому планіУкраїнка здала ноутбук на ремонт, але його знищила російська ракета: суд ухвалив несподіване рішення у справі проти ComfyМальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної ІрландіїМальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної Ірландії
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед них діти

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
51
Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед них діти
Ворожий дрон і дим після вибуху. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Унаслідок російської атаки на Вознесенівський район Запоріжжя кількість поранених зросла до 15 осіб, серед них двоє дітей. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram. За його словами, у Вознесенівському районі пошкоджено житловий будинок і вікна навчального закладу.

Серед 15 травмованих – двоє дітей, вісім жінок та п'ятеро чоловіків.

Спочатку Семікін повідомляв про чотирьох поранених: трьох жінок віком 74, 36 та 88 років і 86-річного чоловіка. Усі вони дістали уламкові поранення. Чоловіка доправили до лікарні, двом жінкам медики надали допомогу на місці, ще одна від госпіталізації відмовилася.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
34,1 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – Генштаб
34,1 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – Генштаб
Софія ЗакревськаСофія Закревська
24,1 т.
"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української армії
24,1 т.
"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української армії
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,2 т.
Окупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити
10,2 т.
Окупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 13 листопада російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю. Тоді внаслідок обстрілу приватного сектору загинули двоє людей – чоловік і 17-річний хлопець. Ще чотирьох мешканців, серед яких 10-річний хлопчик, рятувальники витягли з-під завалів.

Того ж дня під вогнем опинилися промисловий об'єкт і житлова п'ятиповерхівка в Космічному районі. На промисловому об'єкті загинув чоловік, а в багатоповерхівці були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Там також спалахнули пожежі.

Ми також писали, що 12 листопада російський безпілотник атакував рейсовий автобус у Запорізькому районі. На момент атаки в салоні перебували близько 12–15 пасажирів, троє жінок дістали поранення. Стан однієї з них оцінювали як тяжкий. Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниЗапоріжжяпостраждали українцідітиМихайло СемікінМихайло Семікін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!