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Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
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Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео
Окупанти завдали удару по Запоріжжю. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вночі 17 жовтня російська терористична армія завдала серії ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – дитина.

Окупанти завдали удару по відкритій території серед житлової забудови. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Наслідки теракту

За інформацією обласної влади, 22-річну жінку з травмою ока госпіталізували до медичного закладу, 54-річному чоловікові надали допомогу на місці. Стан обох поранених медики оцінюють як легкий. Про стан постраждалої дитини в ОВА нічого не повідомляли.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Руйнування в Запоріжжі. Джерело: Запорізька ОВА

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Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Наслідки обстрілу. Джерело: Запорізька ОВА

В результаті обстрілу серйозно пошкоджено багатоквартирні будинки. Також на місці удару загорілися автомобілі. На місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу постраждалим.

Мешканка Запоріжжя розповіла, що перечікувала обстріл у коридорі. За її словами, це вже не перший удар по будинку, за останні два роки родина кілька разів міняла вікна. Після ранкових обстрілів Мілана вирішила не виїжджати з квартири та відремонтувати пошкоджене житло.

"Я почула вибухи й одразу побігла до коридору. Почалася вибухова хвиля, все посипалося. Було гучно, вибухів було багато", – розповідає мешканка будинку в Запоріжжі, пошкодженого в результаті атаки РФ.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Ворог атакував Запоріжжя. Джерело: Запорізька ОВА

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Пошкоджений багатоповерховий будинок. Джерело: Запорізька ОДА

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

На місці нападу працювали рятувальники. Джерело: Запорізька ОВА

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Руйнування у Запоріжжі. Джерело: Запорізька ОВА

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Окупанти атакували Запоріжжя. Джерело: Запорізька ОВА

Окупанти вдарили по Запоріжжю: постраждали п'ятеро людей, серед них – дитина. Фото і відео

Наслідки нічного обстрілу. Джерело: Запорізька ОВА

Нагадаємо, 17 жовтня Росія завдала авіаударів по Корабельному району Херсона. В результаті атаки загинув водій швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 16 жовтня, Росія завдала удару по Харкову.Постраждали дев’ять осіб, серед них – хлопчик і дівчинка віком 13 років.

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