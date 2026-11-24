Уночі 24 листопада російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю. Ціллю путінської армії знову став житловий багатоповерховий будинок.

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Унаслідок обстрілу загинули люди, десятки дістали поранення. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, унаслідок ворожого удару зруйновано приватний житловий будинок і частково зруйновано п’ятиповерхівку. Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні будинки, а також автомобілі й об’єкт транспортної інфраструктури.

Є інформація про заблокованих людей. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Інформація про постраждалих і наслідки атаки уточнюється.

Станом на 6:00 ранку було відомо, що кількість поранених унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 22 осіб, серед них двоє дітей – 6 і 16 років. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, у Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п’ятиповерхівку. Спалахнула пожежа, зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх. 23 листопада в Київській області оголошено День жалоби за жертвами атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 134 цілі.