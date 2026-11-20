Російські війська уночі 20 листопада атакували Жовті Води на Дніпропетровщині. Ворожі дрони опшкодили багатоповерхівки, банк та магазин.

Відео дня

Постраждали п'ятеро людей. Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про удар ворога по Жовтих Водах

Близько 05:30 ранку у мережі почали ширитися кадри з охопленою вогнем багатоповерхівкою. Заявлялося, що ворог вдарив по житловому будинку у Жовтих Водах.

Невдовзі стало відомо, що російські війська поранили у Жоовтих Водах людей.

"П’ятеро людей дістали поранень через ворожий удар по Жовтих Водах. Ворог поцілив по місту безпілотниками. Двох чоловіків та одну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, автівки, банк та магазин", – перерахував Ганжа наслідки ворожої атаки, про які було відомо станом на 07:19.

РЕКЛАМА

Згодом дані було уточнено: у стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 47 та 70 років і чоловіків 20 та 51 року. 87-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Ганжа показав фото з багатоповерхівкою, що була на відео, вже після того, як рятувальники приборкали вогонь.

Окрім Жовтих Вод під ворожими ударами перебували й інші населені пункти області.

Головні історії дня

У Кривому Розі противник цілив по автозаправці та інфраструктурі.

У Дніпровському районі під ударом були Любимівська громада. Пошкоджена приватна оселя.

На Нікопольщині потерпали райцентр та Марганецька громада. Пошкоджені господарчі споруди.

Як повідомляв