Окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: людей дістають з-під завалів. Фото і відео

"Давайте не будемо рахувати мої гроші!" Ольга Цибульська – про молодого коханця, шокуючі фото з концертів та препарати для схуднення

Трамп знов заявив про наближення припинення війни в Україні

Росія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертви

ЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полонених

Росія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"

У Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. Фото

Зірковий "гарем" Путіна: як Шерон Стоун проігнорувала диктатора, що за співачка роздягнулася під Кремлем і кого називають коханками "бункерного діда"

У Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимуть

Сумніви будуть збивати з ніг, але не піддавайтеся: Леви – працюйте більше, а Терезам відкриються нові можливості – гороскоп на 7 жовтня

Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка "Фабрики зірок" Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життя