Окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: людей дістають з-під завалів. Фото і відео
Вночі 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок.
Конструкції будинку зруйновані, люди перебувають під завалами.
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