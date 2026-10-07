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Окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: людей дістають з-під завалів. Фото і відео

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
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Окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: людей дістають з-під завалів. Фото і відео
Окупанти завдали ракетного удару по п’ятиповерхівці в Прилуках. Джерело: Суспільне Чернігів

Вночі 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок.

Конструкції будинку зруйновані, люди перебувають під завалами.

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