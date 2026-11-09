Окупанти вночі знову атакували Україну: сили ППО знешкодили майже 300 дронів і 5 ''Бандеролей''

У ніч проти 9 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв понад 300 БпЛА різних типів, а також "Бандеролі".

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Сили ППО знешкодили 276 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані про наслідки російських атак.

Російська атака 9 листопада

У ніч проти 9 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 317 ударними БпЛА типу "Шахед" (105 із них – реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерове (РФ), тимчасово окуповані Донецьк, Чауда, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА різних типів (81 із них – реактивні), п’ять S8000 "Бандероль"/Дань-Т".

На момент повідомлення декілька ударних безпілотників залишалися у повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

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Хмельницька область

У Хмельницькому ворожими ударами пошкоджено приватні житлові будинки. Спалахнула пожежа.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Полтавська область

У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння. Виникла пожежа господарчої будівлі. Попередньо, минулося без травмованих.

Дніпропетровська область

Майже 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Кам'янському понівечена інфраструктура.

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У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі.

У Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській громадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.

Як повідомляв OBOZ.UA, у CNN вважають, що, зіткнувшись із неможливістю досягти значних успіхів на передовій, Кремль кардинально змінив тактику ведення війни. Росія різко збільшила масштаби й інтенсивність атак по Україні і зосередилася на тотальному руйнуванні економічного потенціалу та цивільної інфраструктури України.