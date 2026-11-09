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Окупанти вночі знову атакували Україну: сили ППО знешкодили майже 300 дронів і 5 "Бандеролей"

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
2,2 т.
Захисники неба України
Окупанти атакували Україну. Джерело: Зенітна ракетна Херсонська бригада

У ніч проти 9 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв понад 300 БпЛА різних типів, а також "Бандеролі".

Сили ППО знешкодили 276 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані про наслідки російських атак.

Російська атака 9 листопада

У ніч  проти 9 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 317 ударними БпЛА типу "Шахед" (105 із них – реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерове (РФ), тимчасово окуповані Донецьк, Чауда, Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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 За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА різних типів (81 із них – реактивні), п’ять S8000 "Бандероль"/Дань-Т".

На момент повідомлення декілька ударних безпілотників залишалися у повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Окупанти вночі знову атакували Україну: сили ППО знешкодили майже 300 дронів і 5 ''Бандеролей''

Результати бойової роботи сил ППО у ніч проти 9 листопада

Хмельницька область

У Хмельницькому ворожими ударами пошкоджено приватні житлові будинки. Спалахнула пожежа.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Полтавська область

У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння. Виникла пожежа господарчої будівлі. Попередньо, минулося без травмованих.

Дніпропетровська область

Майже 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Кам'янському понівечена інфраструктура.

У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі.

У Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській громадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.

Як повідомляв OBOZ.UA, у CNN вважають, що, зіткнувшись із неможливістю досягти значних успіхів на передовій, Кремль кардинально змінив тактику ведення війни. Росія різко збільшила масштаби й інтенсивність атак по Україні і зосередилася на тотальному руйнуванні економічного потенціалу та цивільної інфраструктури України.

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