Вранці середи, 18 листопада, російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Удар прийшовся по приватному сектору.

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Внаслідок дій ворога постраждали троє людей. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар РФ

Інформацію про удар росіян посадовець оприлюднив о 10:26.

"Троє людей постраждали через ворожий удар по Павлограду. Зранку росіяни поцілили безпілотником по приватному сектору", – написав він.

Через удар пошкоджено кілька житлових будинків. Медики надали допомогу двом чоловікам і жінці на місці, однак від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, вранці 18 листопада РФ атакувала Златопіль на Харківщині. Під удар потрапив міський ринок. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них дитина.

Також 18 листопада росіяни вкотре атакували Київ. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загоряння.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 17 листопада, росіяни атакували Запоріжжя. Ціллю ворога стали об'єкти промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 38 зазнали поранень.