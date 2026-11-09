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Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
3,2 т.
Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога
На трасах помітили автомобілі з макетами російських вогневих груп. Джерело: Колаж OBOZ.UA

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники почали масово встановлювати вздовж трас макети мобільних вогневих груп. Ймовірно, так вони намагаються протидіяти ударним безпілотникам зі штучним інтелектом, які можуть самостійно виявляти цілі та наводитися на них.

Про це повідомляють OSINT-аналітики проєкту Exilenova+ у Telegram. На опублікованому ними відео видно три автомобілі з макетами мобільних вогневих груп армії РФ, розміщені вздовж короткої ділянки дороги. На багажниках машин встановлені станини, а на одному з макетів – фігура російського військового.

Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога

Автомобіль із макетом мобільної вогневої групи на узбіччі траси. Джерело: Скриншот

Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога

Автомобіль із манекеном російського військового. Джерело: Скриншот

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Ударні безпілотники на базі штучного інтелекту мають вбудовані системи виявлення, ідентифікації та переслідування цілей. Вони здатні діяти навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними аналітиків, подібну практику застосовують і на дорожніх постах. Уздовж трас облаштовують невеликі укриття, а подекуди й бліндажі, всередині яких розміщують манекени, що імітують російських військовослужбовців.

Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога

Автомобіль із макетом мобільної вогневої групи на узбіччі траси. Джерело: Скриншот

Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога

Манекен російського військового на макеті мобільної вогневої групи. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 7 листопада українські ракетні війська завдали удару по підприємству "Протон-Електротекс" у російському Орлі, застосувавши берегові ракетні комплекси "Нептун". У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання та повідомили про пожежу на території заводу, який виробляє комплектуючі, зокрема для російських крилатих і балістичних ракет.

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