Окупанти встановлюють біля доріг макети вогневих груп: аналітики пояснили задум ворога

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники почали масово встановлювати вздовж трас макети мобільних вогневих груп. Ймовірно, так вони намагаються протидіяти ударним безпілотникам зі штучним інтелектом, які можуть самостійно виявляти цілі та наводитися на них.

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Про це повідомляють OSINT-аналітики проєкту Exilenova+ у Telegram. На опублікованому ними відео видно три автомобілі з макетами мобільних вогневих груп армії РФ, розміщені вздовж короткої ділянки дороги. На багажниках машин встановлені станини, а на одному з макетів – фігура російського військового.

Ударні безпілотники на базі штучного інтелекту мають вбудовані системи виявлення, ідентифікації та переслідування цілей. Вони здатні діяти навіть за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними аналітиків, подібну практику застосовують і на дорожніх постах. Уздовж трас облаштовують невеликі укриття, а подекуди й бліндажі, всередині яких розміщують манекени, що імітують російських військовослужбовців.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 7 листопада українські ракетні війська завдали удару по підприємству "Протон-Електротекс" у російському Орлі, застосувавши берегові ракетні комплекси "Нептун". У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання та повідомили про пожежу на території заводу, який виробляє комплектуючі, зокрема для російських крилатих і балістичних ракет.

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